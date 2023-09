Oblíbenec bluegrassu John Doe se kvůli svému poslednímu albu stěží vrací do 90. let 19. století

Věrný svému uměleckému jménu, Tak a tak Přiznává, že i po 45 letech v hudební branži je stále tak trochu neznámý.

„Například miluji show a RuPaula,“ říká 70letý spoluzakladatel legendární punkové kapely. X A sólový umělec.

Tyto neočekávané zájmy připisuje dospívání na počátku 70. let v Baltimoru, kde bylo osvobození gayů na vzestupu, a režisér John Waters a jeho tvůrčí skupina (o které říká, že existovala ve stejném Vennovu diagramu jako tóny show a RuPaul) vedli soud.

Doe dokonce vděčí za protopunkový postoj filmařské rodiny Waters Dreamlanders, který mu dodal sebevědomí změnit své těžko vyslovitelné české jméno, John Nommensen Dučak, na John Doe.

„To by bylo skvělé,“ vzpomíná si tehdy na myšlenky. „Bylo by to jako déva nebo božská.“

Pro Doeovo poslední vydání a desáté studiové album je to okleštěná záležitost Pověry v cizí zemiZpěvák a skladatel se vrací o dalších 80 let zpět, do předindustriální Ameriky 90. let 19. století. I zde se vrací ke kořenům lidové hudby.

Zrozen z přeplněných sezení na dvorku s baskytaristou Kevinem Smithem a bubeníkem Konradem Shukronem během uzamčení a s pomocí psaní od takových jako Exene Cervenka (X) a Shirley Manson (odpadky) a Louie Perez (Los Lobos), 13-stopé LP zaznamenává hrdinovu cestu na koni přes rozlehlou venkovskou krajinu k Tichému oceánu. Stejně jako mnozí, kteří během této éry míří na západ, i hlavní hrdina románu prchá z pohnuté minulosti do nejisté budoucnosti.

Když jsme spolu mluvili na začátku tohoto měsíce, Doe, bývalý obyvatel Bay Area ve Fairfaxu a Richmondu, dychtil cestovat ze své současné domovské základny v Austinu v Texasu do San Francisca, aby hrál. Sotva tak striktně bluegrassový Festival (pátek 29.–neděle 1. v Golden Gate Park, San Francisco).

Než se zde objeví (Ne/1), mluvil jsem se slavným hudebníkem o cestování časem Pověry v cizí zeminostalgie po raných punkových dobách San Francisca a proč je spokojený se svým hudebním příspěvkem ke klasickému trháku Osobní strážce Nikdy to nezačalo hořet.

48 kopců Jaké to je být zpátky v San Franciscu, zvláště vystupovat na akci jako Hardly Strictly Bluegrass?

Tak a tak San Francisco je jedno z mála měst, které mě mrzí, protože se tolik změnilo a už tu nejsou lidé z dělnické třídy. Ale chápu, že se to děje a stalo se to po celé zemi.

Ale vystoupení na Hardly Strictly Bluegrass je pocta a potěšení, protože je tu tolik dobré hudby a vše je zdarma. [The festival’s founder] Warren Hellman byl jedním z dobrých lidí ve své filantropii. To, že to pokračuje, je jen dar a zázrak.

Také Golden Gate Park je jedním z největších míst. Je středem nějakého vesmíru. Takže hrát tam volnou show je OK a dívat se na všechny ty stromy a všechny šťastné lidi je opak hraní v temném rockovém klubu, což je taky OK. Nemůžeš dostat všechen vývar.

Fotografie od Jima Herringtona

48 kopců Řekl jste, že chcete použít přístup méně je více Pověry v cizí zemi. co to pro tebe znamená?

Tak a tak Jasnější texty, více folkových country akordů a méně nástrojů. Všechny tři jsou zkombinovány tak, aby umožnily každému prvku mluvit, takže klávesnici nevyplňuje nic.

Všechny tyto věci jsou jen volby. Všechno je slané podle chuti a písně mě zaujaly jako něco, co jsem nikdy předtím nedělal a chtěl dělat. Nejsem nic jiného než hráč na rytmickou kytaru, takže jsem dal Kevinovi, který hraje na baskytaru, a Conradovi, který hraje na bicí, hodně prostoru a prostoru. Tak se to projevilo v tomto projektu.

48 kopců Dráha „After the Fall“ je o vaší kvetoucí spiritualitě. Co inspirovalo tuto změnu?

Tak a tak Kromě stárnutí se zdá, že podobné události spolu souvisí. Přemýšlíte o něčem a pak se to stane; Máte takové náhody, které jako náhody nevypadají; A máte pocit něčeho většího. Když si myslím, že se něco stane, a pak se to stane, cítím se více uzemněný a šťastný.

48 kopců Řekl jste, že nové album je částečně o nostalgii. Proč máte nostalgii?

Tak a tak San Francisco Myslím, že se cítíš nostalgicky, dokud tam nebydlíš. Nemyslím si, že je to špatná věc, pokud nepřestanete s tím, co děláte, a toužíte, aby ta chvíle skončila. Je to nevyhnutelné, takže se s tím prostě musíte vyrovnat a vytěžit z toho maximum tím, že se dáte na místo, které vás dostatečně baví.

48 kopců Napsal jsem dvě knihy o losangeleské punkrockové scéně. Jsem zvědavý na vaše dojmy z tehdejší sesterské scény SF.

Tak a tak Byl Mnohem více politické a mnohem vážnější. Ale náramně jsem si to užil. Bylo to proto, že San Francisco bylo v té době nebezpečné. Stále je, ale bylo to těžké. V Los Angeles se žilo snadněji. Nebyla zima ani tma. V sanfranciských kapelách je temná energie. Ale miloval jsem je všechny: Avengers, The Offs, The Dils, The Mutants. Takže byla bohatá. velmi bohatý.

48 kopců Řekněte mi o svých zkušenostech s hraním Mabuhay Gardens.

Tak a tak Hráli jsme dvakrát. Pamatuji si poprvé. šel jsem do [promoter and emcee] Dirk Derksen a já jsme se s ním hádali o tom, kolik lidí tam bylo a kolik jsme měli účtovat, protože dramaticky podcenil počet lidí, kteří tam byli. Nakonec získal dalších 100 dolarů, což byl skutečný úspěch.

48 kopců Když už mluvíme o získání vašich poplatků, Vždy jste měli pocit, že vás okradli, když vyšla vaše verze „I Will Always Love You“. Osobní strážce Film nezískal takovou pozornost jako Whitney Houston nebo Dolly Parton. Mysleli jste si, že dostane víc?

Tak a tak Nedělal jsem si iluze, že bych byl tak dobrý nebo talentovaný zpěvák jako Whitney Houston nebo Dolly Parton. Nejsem tak klamný, Joshuo. Pojď sem.

Důvod, proč tu píseň zpívám, je ten, že… [the film’s producer] Jim Wilson, Kevin Costner a já jsme byli v té době dobří přátelé. Jim se mě zeptal, jestli bych to udělal, a netušil, že to bude zpívat i Whitney Houston.

Natočili nějaké naše kazety a poslali je do country stanic. A všichni zavolali a řekli: „To je skvělé, ale stále hrajeme Dollyinu verzi, takže se nebojte.“ Je to jako, v pohodě. já bych taky.

48 kopců Ale alespoň pokud je vaše kopie na oficiálním soundtracku…

Tak a tak Ale pak bych možná byl bohatý člověk a nedostal bych pozvání do Hardly Strictly nebo bych se nestaral o rozhovory – a to by nebyla legrace. bude mi mizerně. Jsem si tím jistý. Miluji svůj život. Mám krásný bohémský život vyšší střední třídy. A jsem moc vděčný a mám štěstí, takže je to všechno dobré.

48 kopců Zpět k Pověry v cizí zemi, jedna z vašich nejzajímavějších spoluprací na LP je se Shirley Mansonem na vražedné baladě „Destroying Angels“. Jaké to bylo pracovat s Popelářkou?

Tak a tak Netypicky snadné, protože jsme právě zastavili. Je přístupná, přímočará a přímá, ale také velmi zkušená a prožila plnohodnotný život. Takže ví, o čem mluví.

Bylo skvělé mít někoho, kdo toto téma zná jen díky svému původu. A myslím, že Skotsko je pravděpodobně místem, kde začínají vražedné balady. Takže někdo, kdo ví, o čem mluví, má pěvecký talent, vypráví skvělý příběh a má všechny ty obrazy, které jsem si nikdy nedokázal představit. Některá slova vedou. Jediné, co musíte udělat, je nepodělat to, ne? Jak říká RuPaul: „Nepodělej to.“

Sotva tak striktně bluegrassový Pátek 29.–neděle 1., Golden Gate Park, San Francisco. volný, uvolnit. Více informací zde.