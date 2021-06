Arogantní americká ekonomika řídí globální inflaci a nutí zahraniční banky jednat

Prosperující americká ekonomika tlačí po celém světě na vyšší inflaci a tlačí americký dolar na některé centrální banky, aby zvyšovaly úrokové sazby, a to navzdory stále vysoké míře infekcí Covid-19 a nerovnoměrnému hospodářskému oživení v jejich zemích.

Světové centrální banky se potýkají s tím, jak bude Federální rezervní systém USA reagovat na rostoucí inflaci, protože se obávají, že budou chyceni v příčných proudech mimořádné ekonomické expanze USA. Globální akciové trhy ve čtvrtek poklesly poté, co představitelé Federálního rezervního systému naznačili, že očekávají zvýšení úrokových sazeb do konce roku 2023, dříve než předpovídali v březnu, když se americká ekonomika zahřeje.

Celosvětový pochod směrem k vyšším úrokovým sazbám, s centrálním Fedem, riskuje, že na některých místech utáhne šrouby hospodářského oživení, zejména v době, kdy vzrostl dluh rozvíjejícího se trhu.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell popsal inflační očekávání v americké ekonomice a uvedl, že existují náznaky, že ceny, které rostly tak rychle, by měly přestat růst a klesat. Uznání: Al Drago / Press Pool



Velikost americké ekonomiky, která představuje téměř čtvrtinu světového HDP, a důležitost jejích finančních trhů vždy uplatňovaly při tvorbě globální politiky velkou trakci. Ale rychlý letošní růst USA je zásadní pro to, aby se globální ekonomika stále zotavovala z loňských šoků. Podle prognóz zveřejněných ve středu představitelé Federálního rezervního systému očekávají, že americká ekonomika letos poroste o 7%.

Centrální banky Ruska, Brazílie a Turecka v posledních týdnech zvýšily úrokové sazby, a to částečně s cílem omezit inflaci způsobenou vyššími cenami komodit v letošním roce. Jak továrny po celém světě vyvíjely tlak na uspokojování americké poptávky, ceny komodit od cínu po měď prudce stoupaly.

„Se všemi důsledky pandemie je poslední věcí, kterou tyto země nyní potřebují, zpřísnění politiky,“ uvedla Tamara Pesek Vasiljev, ekonomka společnosti Oxford Economics v Londýně.

Ekonomická prosperita ve Spojených státech podporuje ekonomiky po celém světě zvýšením dovozu a převodem peněz z USA. Vede to však také k vyšším výpůjčním nákladům, inflaci a posilujícímu dolaru, což vede k zpřísnění globálních finančních podmínek a působí jako omezení obnovy.

Bolest je cítit nerovnoměrně. Silný dolar bolí rozvíjející se tržní ekonomiky, které si půjčovaly v dolarech, a zároveň pomáhá větším vývozcům v Evropě a východní Asii, jejichž produkty se stávají konkurenceschopnějšími ve srovnání s vývozem z USA.

Ve vyspělých ekonomikách centrální bankéři často věří, že období vysoké inflace bude dočasné, pokud spotřebitelé neočekávají, že bude pokračovat a nebudou požadovat vyšší mzdy.

Zatímco centrální banky neočekávají, že k tomu dojde brzy, někteří ekonomové si myslí, že mohou být překvapeni.

“Myslím, že existuje obrovská šance, že se tento dočasný cenový šok stane trvalejším,” řekl Luigi Speranza, hlavní globální ekonom společnosti BNP Paribas. Pan Speranza poznamenal, že inflace v Německu se pravděpodobně bude pohybovat kolem 4%, když na konci tohoto roku začne další kolo vyjednávání o mzdách.

Ekonomové uvedli, že centrální banky v Evropě a Japonsku musí dbát na opatrnost Fedu nebo riskovat vzestup jejich měn, který by mohl podkopat ekonomické oživení. Jemný tanec kolem Federálního rezervního systému by se mohl rozvinout, pokud by se inflace ukázala být stabilnější, než se očekávalo, což by mohlo spustit řetězovou reakci na zvýšení úrokových sazeb.

„Zabránit posílení eura [European Central Bank] Elga Bartsch, vedoucí výzkumu maker v BlackRock, uvedla:.

Rozvíjející se tržní ekonomiky však často nemají luxus čekání. I krátké zvýšení inflace může ovlivnit jejich měny a poškodit schopnost podniků a domácností splácet dluh, který je často denominován v dolarech nebo eurech.

Fed naznačil, že bude opatrný, aby se zabránilo opakování „postupného záchvatu z roku 2013“, protože centrální banky v rozvojových zemích byly nuceny reagovat na náhlé stažení zahraničních investic poté, co americká centrální banka překvapila investory tím, že ano. Zvažte omezení stimulačních programů.

“Takže naším záměrem v tomto procesu je být řádný, systematický a transparentní,” řekl ve středu předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell. “A mohu ti jen říct, že vidíme skutečnou hodnotu v dobré komunikaci včas, co si myslíme. A pokusíme se to vyjasnit.”

Se zrychlením globální inflace a změnou kurzu Federálního rezervního systému se však počet některých centrálních bank posouvá.

Brazilská centrální banka ve středu již potřetí za sebou představila zvýšení své referenční úrokové sazby o 0,75 procentního bodu a signalizovala potenciálně větší zvýšení dopředu, protože bojuje s inflací nad 8%.

Ruská centrální banka letos třikrát zvýšila referenční úrokovou sazbu na 5,5%, poté co se inflace tento měsíc zrychlila na více než 6%, což je nejvyšší úroveň za téměř pět let. V úterý guvernérka Elvira Nabiullina uvedla, že Rusko bude i nadále zvyšovat úrokové sazby, a neočekává, že by to brzdilo hospodářský růst.

„Po určitou dobu jsme udržovali nízké úrokové sazby, abychom zajistili, že nezkrátíme křídla hospodářského oživení,“ uvedla paní Nabiullinová ve svém projevu v ruské dolní komoře parlamentu. „Nyní je čas zvýšit úrokové sazby v reakci na měnící se podmínky a rostoucí inflaci.“

Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullina představila v úterý ruskou parlamentní výroční zprávu banky.

Turecká centrální banka v březnu prudce zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu na 19%, aby čelila dvojciferné inflaci a devalvaci liry. Turecká lira se však v posledních týdnech opět dostala pod tlak, když se investoři snaží posoudit, zda centrální banka zareaguje na požadavky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na snížení úrokových sazeb.

Nedávné zvýšení cen čerstvých produktů vedlo ke zvýšení takzvaného boršču – nezbytné zeleniny pro ruskou milovanou polévku – což je hlavní ukazatel pro mnoho Rusů. Od začátku roku vzrostly ceny brambor, zelí a mrkve o 60% na 80%.

V chudých zemích je větší část výdajů obvykle věnována nezbytnostem, jako jsou potraviny a energie, takže tvůrci politik rychleji inflaci udrží, když tyto ceny porostou.

Centrální banky ve Skandinávii a Jižní Koreji naznačily plány na zpřísnění měnové politiky s cílem omezit potenciální bubliny aktiv, zejména v oblasti nemovitostí. Norská banka ve čtvrtek naznačila, že v září zvýší úrokové sazby.

Očekává se, že úrokové sazby brzy zvýší také středoevropské centrální banky, včetně Maďarska a České republiky. Během pandemie nezažili kontrakce stejné velikosti jako hlavní evropské země, jako je Francie a Španělsko, ale jsou svědky prudkého nárůstu inflace.

Ian Steele, hlavní investiční ředitel společnosti JP Morgan Asset Management pro fixní příjem, uvedl, že Fed se pravděpodobně dokáže vyhnout opakování „postupného záchvatu vzteku“.

“Je to velmi dlouhý a pomalý proces … je velmi těžké to nedělat vzhledem k překvapením vysoké inflace,” řekl Steele.

Ekonomové uvedli, že stále existují problémy s trpělivým přístupem

“Myšlenka nechat eskalaci inflace … znamená, že si uvědomíte, že máte problém s inflací, až když ve skutečnosti máte problém s inflací,” řekl Klaus Bader, hlavní globální ekonom společnosti Société Générale.

