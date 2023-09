‚Wheel of Time‘ se ve 2. sezóně vyhýbá všemu: ‚Je to opravdu pecka na nehty‘

Šampioni Kolo času Ve druhé sezóně jsou daleko od domova.

V prvním díle série Prime Video se Rand Al Thor (Joshua Stradowski), Egwee Alvear (Madeleine Madden), Perrin Aybarra (Marcus Rutherford) a Matt Cawthon (Barney Harris) vymanili ze svých životů v nepopsatelném městě. Dvě řeky pak volaly po něčem mnohem větším. Podle mocné čarodějky Moiraine Damodredové (Rosamund Pike) je jedním ze čtyř zachránců tohoto malého města Dragon Reborn, dost mocný na to, aby zachránil svět…nebo ho zlomil.

Odhalení měnící se osobnosti draka bylo hlavním posláním první sezóny, ale série také musela tvrdě pracovat, aby každého ze svých čtyř potenciálních zachránců postavila proti rozlehlému světu Roberta Jordana. Kolo času knihy. Se vším tím displejem v zadním pohledu, Kolo času Nyní má více prostoru pro rozšíření v sezóně 2. A Sanaa Hamri a Thomas Napper – z nichž každý režíroval dvě z prvních čtyř epizod sezóny – jim rozšířený záběr umožnil napnout svaly jako nekonvenční snílci.

Hamri i Napper režírovali hudební videa pro některé z největších jmen ve hře. Nyní cestují do dalekých zemí, aby se pustili do 14-ti románové série fantasy románů Roberta Jordana. Jak to však Al Hamri vypráví, jejich zkušenosti v hudebním průmyslu je činí jedinečně způsobilými „bzučet“ ve světě, jako je… „kolo času“s.

„Rád se zabývám těmito druhy světů,“ říká Al Hamri. inverzní. Pěstování obrázků pro Kolo času Pro režisérku a výkonnou producentku je to přirozený vývoj – ale ani ona, ani Napper nebyli ochotni přehlédnout zvýšené emoce, které přinesla první sezóna seriálu. jako Kolo času návrat sezóny 2, inverzní Hovoří s režiséry seriálu o oddanosti napětí, úzkosti a dobrodružství ve světě fantazie.

Tento rozhovor byl z důvodu délky a srozumitelnosti upraven a zhuštěn.

Šampioni Kolo času Ocitají se na vlastní cestě. Jan Theis/Prime Video

Během první sezóny se málo mluvilo o tom, jak to udělat Kolo času Ve srovnání s fantasy pořady na jiných streamovacích zařízeních. Když se přesuneme do 2. sezóny, zajímalo by vás odlišení série nebo pokračování tempa od 1. série?

Sanaa Al Hamri: Chci říct, že první sezóna byla úžasný úspěch, fantastický druh fantasy show. Při vstupu do sezóny 2 to bylo opravdu o rozšíření těchto příběhů a postav. Myslím, že není třeba se obávat. Jde o to soustředit se na podávání těm příběhům a těm postavám. Na 2. sezóně bylo skvělé, že jsme mohli více cestovat do různých zemí. Jsme po celé ČR. Jeli jsme do částí Itálie. Byli jsme v Maroku a na Sahaře, protože tam nás příběh zavedl do tohoto odlišného druhu krajiny a terénu. Přirozeně, sezóna 2 bude sloužit jako prequel k sezóně 1 a myslím, že to bude možné vidět, když se na show podíváte.

Musíme o akci mluvit, protože je mnohem větší a mnohem odvážnější. Co šlo do výroby některých z těch obrovských kulis?

Thomas Napper: Asi musím zakřičet na Jana Petřinu a kaskadérský tým Marka [Brichcin] A Roman je mistrem meče. Je to tady úžasný tým, skutečný kaskadérský tým zlatého standardu. Nutí herce pracovat opravdu tvrdě. Je tam velká příprava, jak byste čekali – ale oni tam vlastně chodí, takže je tam spousta tréninků.

Jsem opravdu rád, aby herci dělali co nejvíce vlastních kaskadérských kousků. Chci zakřičet Daniela Henneyho za jeho bojovou sekvenci na konci první epizody, kterou udělal sám. Není nic, co by neudělal v této sekvenci, kdy bojuje se třemi federály, a byl to neuvěřitelný výkon, pokud jde o přípravu a práci, kterou odvedl. Je to dobrý sportovec a slušný chlap, ale na konci těch tří natáčecích nocí byl opravdu zlomený.

Daniel Henney vyšel po svých bojových scénách „opravdu zlomený“ jako a’Lan „Lan“ Mandragon. Jan Theis/Prime Video

Sezóna 2 také působí emotivněji. Co šlo do vyvážení veškeré akce a budování světa s těmi klidnějšími scénami mezi postavami?

Al-Hamri: V tomto konkrétním pořadu vždy vycházíme vstříc postavám a příběhům. Když je tam akce, je to z pohledu postavy oproti snaze dělat nějaké akční věci – i když je to zábavné a jasné. Vždy je skvělé ponořit se do perspektivy, kam se postava ubírá. Zaměřujeme se na každou postavu, když poprvé bojuje sama o sobě. Jsou single a poznávají nové lidi. To je pro mě to, co sloužíme jako filmaři.

Cítím, že je pro nás důležité nechat postavy dýchat a důvěrně je zachytit v úžasném prostředí. Nezapomínejme na prostředí, ale prostředí je jen kulisou pro tyto postavy a pocity, kterými procházejí… Smyslem pro mě je vyprávět příběh tím nejlepším možným způsobem.

Sanaa, vaše epizody se skutečně ponoří do spletitosti Aes Sedai. Zvláště bych byl rád, kdybychom dostali více příležitostí vidět Nyneeve naštvanou kvůli tomu. Jako někdo, kdo se hlasitě věnoval vývoji postav s jemnými nuancemi, jak jste zvládli tyto scény v epizodách 3 a 4?

Al-Hamri: Pro Nyneeve, jejíž Zoë Robins je bezchybná, jde o to opřít se o to, s čím se můžeme ztotožnit. Velmi mě to představení táhne, protože se v něm vidím, a herci jsou toho velmi schopní [bringing] Moderní tón pro tento typ fantasy světa. Nyneiva musí čelit obloukům a musí bojovat, aby čelila svým obavám, a musí být dostatečně odvážná, aby to dokázala. To je velká symbolika.

Líbí se mi hlavně ten feministický twist Kolo času, [and] Do jordánských knih, kde jsou Ice Sodai mocní a mají mužské válečníky. Pokud existuje člověk, který může věci trochu řídit, je zamčený, takové věci. Myslím, že je opravdu důležité, abychom měli jiný pohled na dynamiku moci, který jsme dosud neviděli. Tento konflikt budete sledovat po celou sezónu a uvidíte, jak se tato dynamika výkonu odehrává tím nejvýkonnějším a nejdynamičtějším způsobem.

Nyneiva musí čelit svým největším obavám, aby se přidala k Aes Sedai, ženské komunitě magických praktikujících v… Kolo času. Jan Theis/Prime Video

Je něco, co bys chtěl poškádlit ohledně zadní poloviny sezóny nebo dokonce 3. sezóny dopředu?

Al-Hamri: No, poslední polovina sezóny je šílenější. Neřeknu vám, co je to za blázen, ale bude to velká zábava, ale se spoustou rizik a rizik. Budeme se bát o své postavy, a to je opravdu znepokojivé. Měli jsme nejlepší tým, nejlepší spolupracovníky: od herců po štáb a samozřejmě až po showrunnera Rafe Judkinse a úžasné scénáristy. Mám pocit, že byste měli sledovat celou druhou sezónu, bude to opravdu bláznivá a zábavná jízda.

Sano, nedávno jsi hrála v další fantasy sérii pro Prime Video. jak Kolo času Porovnat b Pán prstenů: Prsteny moci? Je něco, co můžete prozradit o příští sezóně?

Dobrý, Kolo času A Napájecí kroužkyJsou to dva různé světy, [with] Dva různí spisovatelé. Jordánsko je selektivní. Hodně čerpá z východních filozofií z celého světa. Chci říct, že Tolkien je akademikem anglosaské lingvistiky a literatury a mnoho z jeho mytologie má kořeny v evropské mytologii. To jsou dva různé příběhy; Oba patří do žánru fantasy.

Co na tom miluji je, že tento prostor – stejně jako drama a televize, kde máme spoustu dramat – umožňuje, aby tento prostor měl dvě různá představení s velmi odlišnými světy, s postavami, které bojují s různými věcmi. Prostě miluji jednání s těmito druhy světů. Pro mě to byl přirozený vývoj od mé předchozí kariéry, kdy jsem pracoval s hudebními umělci a přenesl to všechno do dne, a to, že jsem mohl pojmout drama zakořeněné ve velmi vizuálním světě, který je hodně Hazar.

Kolo času Sezóna 2 se nyní streamuje na Prime Video.