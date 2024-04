„Natáčení na Extraction 2 se nikdy nemělo přesunout do Prahy,“ říká Chris Hemsworth – Kafkadesque.

Praha, Česká republika – Hollywoodská hvězda Chris Hemsworth lituje, že natáčení hitu Extraction 2 na Netflixu bylo přesunuto z Austrálie do Prahy, uvádí Daily Mail. zmíněno.

V televizním rozhovoru Hemsworth vysvětlil, že rozhodnutí přesunout výrobu ze Sydney do České republiky bylo učiněno proto, aby se předešlo přísným omezením způsobeným koronavirem a blokačními opatřeními v Austrálii.

Ale protože Česká republika zaznamenává alarmující nárůst případů koronaviru a hospitalizací, nemusí to být nejlepší volba, řekl herec, který je také Australan.

„Původně se měl film natáčet v Sydney, ale bylo to těžké s výlukou a tak, tak jsme se přestěhovali do Prahy,“ vysvětlil.

„Ale případy Covid jsou zde velmi rozšířené, takže nyní přemýšlíme, že by možná bylo lepší zůstat [in Australia]Ale nebyla to moje volba.“

Po vzoru nejnavštěvovanějšího původního filmu Netflixu se Extrakce 2 začala na konci listopadu natáčet čtyři měsíce v Praze a na dalších blíže nezveřejněných místech v České republice.

V hlavní roli žoldáka na černém trhu Tylera Rakea s Chrisem Hemsworthem režíruje Sam Hargrave a produkují Joe a Anthony Russoovi – bratři stojící za nejdražší inscenací Netflixu The Grey Man (částečně natočenou i v Praze).

Navzdory nejistotě kolem situace Covid v Evropě se zdá, že Chris Hemsworth si svůj čas v české metropoli užívá.

Krátce po příletu do České republiky zveřejnil herec Avengers krátký klip, na kterém si jeho a manželka Elsa Pataky užívají v centru Prahy krémovou 'Tradelnik'.

Další video zveřejněné minulý týden na hercově instagramové stránce ukazovalo Hemswortha a režiséra Sama Hargravea první den natáčení, jak cestují ve vlaku zasněženou českou krajinou.

„Jsme tady v Praze. Dvě věci se liší od posledního filmu. Jedna: Je velmi, velmi zima. (První Extrakce se natáčela hlavně v Indii a Bangladéši.)“ Zadruhé: Jsem naživu. jak? Budeš to muset zjistit. sledování filmu. Zůstaňte naladěni.“