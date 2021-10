Kane, Matthews a Jones jsou nejlepší 3 tipy pro americký olympijský tým

Křídlo Chicaga Patrick Kane, obránce Seth Jones a torontský Auston Matthews byli ve čtvrtek prvními třemi hráči vybranými do mužského hokejového týmu na olympiádě USA.

„Není žádným tajemstvím, že jsme nadšeni vyhlídkami našeho týmu na hry 2022,“ řekl generální manažer USA Hockey Stan Bowman, který také provozuje Black Hawks. “Patrick, Auston a Seth odrážejí vysokou úroveň talentů, které budou tvořit náš konečný soupis, když se snažíme přivést zlato zpět do USA.”

Spojené státy nezískaly zlatou olympijskou medaili od roku 1980. Hráči NHL se začali účastnit olympijských her v roce 1998 a šli pětkrát, než liga v roce 2018 vynechala jihokorejské hry.

Liga, asociace hráčů a Mezinárodní federace ledního hokeje vyžadovaly, aby každá země před začátkem sezóny NHL vybrala tři hráče. V polovině října má být představen seznam 55 hráčů v každé zemi, v lednu budou zveřejněny konečné seznamy – 3 brankáři a 22 bruslařů.

Kanada, která získala zlato v letech 2010 a 2014, vyhlásila za nejlepší tři hráče Edmonton MVP Conor McDavid, kapitán Pittsburghu Sidney Crosby a obránce Vegas Alex Petrangelo.

„Máme to docela dobře,“ řekl kanadský GM Doug Armstrong tento týden telefonicky agentuře AP. „Než tu budete muset vstoupit, musíme zde provést několik úprav, ale mohu říci, že jsme jednou ze zemí, které byste si přáli, abyste to neudělali, protože vaši zbývající lidé budou mít skvělý říjen, listopad a prosinec. ale budiž. Tak by to mělo být. Jen kvůli hloubce kanadského hokejového programu se chcete pokusit udělat tento seznam co nejpřesnější. “

Švédsko si vybralo obránce Victora Hedmana, který vyhrál Stanley Cup, kapitána Colorada Gabriela Landeskoga a hráče New Yorku Rangers Mika Zibanijada. Finsko začalo s kapitánem Floridy Alexandrem Barkoffem, útočníkem Caroliny Sebastianem Aho a křídelníkem Colorada Mikkem Rantanenem. Česká republika si vybrala pavilon Boston David Pasternak, pavilon Tampa Bay Ondrej Balat a pavilon Columbus Jakub Voracek.

Pokud se situace pandemie zhorší, musí NHL a Asociace hráčů NHL do ledna odstoupit z olympiády. Turnaj začíná 9. února v Pekingu.

