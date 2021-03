RegioJet uvádí z České republiky vlaky do Záhřebu, Splitu a Rijeky

Záhřeb 4. února 2021 – Provozovatel železniční a autobusové dopravy RegioJet obnoví provoz nočního vlaku z České republiky do Chorvatska v sezóně 2, avšak s novými zastávkami.

Vlaky poprvé zastaví v Záhřebu a ve Splitu. Vlaky budou před rozdělením cestovat mezi Prahou, Brnem, Bratislavou, Budapeští a Záhřebem, aby zajistily spojení do Rijeky a Splitu.

Společnost bude také provozovat autobusy podél celého pobřeží Jaderského moře od Istrie po Dubrovník.

První vlak je naplánován na start v roce 2021 28. května. Kromě autobusové dopravy do chorvatských pobřežních destinací na Jadranu bude RegioJet cestovat také do Černé Hory do Kotoru a do Bosny a Hercegoviny do Neumu.

Ceny letenek začínají stejně jako loni v létě a RegioJet se začne prodávat v únoru. V červnu a září musí vlaky jezdit třikrát týdně, v červenci a srpnu každý den a ve stejný den, kdy přijedou do Rijeky nebo Splitu, se vrátí do České republiky.

Opravy vlaků se 650 místy jsou plánovány. Zaplacená jízdenka zahrnuje kromě připojení k internetu i snídani ve vlaku a celou část je možné rezervovat s lůžky pro čtyři za cenu tří, dopravu na kole a další služby.

RegioJet zahájil svoji první linku mezi Českou republikou a Chorvatskem poprvé loni v létě a podle údajů společnosti přepravil v obou směrech více než 60 000 cestujících s průměrnou obsazeností linky 90 procent.