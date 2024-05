“Franz”: V Praze právě probíhá předprodukce nového životopisného filmu o Kafkovi v režii Agnieszky Holland.

Režisérka Agnieszka Holland, jejíž nejnovější film Zelený okraj V této sezóně přitahuje pozornost a v Praze začala předprodukce jejího nejnovějšího celovečerního filmu. Franz Film vychází ze života slavného spisovatele Franze Kafky a natáčení by mělo začít v dubnu příštího roku s celkem 40 natáčecími dny v České republice a Německu.

Franz Uvedení do českých kin je předběžně naplánováno na konec roku 2024 v době stého výročí úmrtí Kafky, který zemřel ve věku 40 let v roce 1924.

Na souborových fotografiích z předprodukce zveřejněných místním médiím je Holland vidět s producentkou Šárkou Shimbalovou a kameramanem Tomášem Nomiukem ve spolupráci s hercem Štěpánem Klanem, který byl obsazen do role mladého Kafky. Další informace o obsazení zatím nebyly zveřejněny.

Oteban Klann jako mladý Kafka ve filmu Franz (2024). Foto: Michel Aurich/Marlin Film Productions

Polská režisérka Holland, která vystudovala prestižní pražskou filmovou akademii FAMU, byla po desetiletí úspěšnou filmařkou, za svůj scénář byla nominována na Oscara až do 90. let. Evropa, Evropa. V České televizi řekla, že se částečně považuje za Češku kvůli studiu, spolupráci s českými filmaři a napojení na českou kinematografii.

„Kafka byl pro mě velmi důležitý téměř od dětství,“ četla zkušební „Když mi bylo 15 let, rozhodl jsem se kvůli němu studovat v Praze,“ poznamenal Holland. V pořadu České televize Udalosti V neděli, dodat, že Franz Nebylo to považováno za tradiční životopisný film, ale za něco, co zahrnovalo i Kafkova díla.

„Rád přemýšlím o filmu jako o jakési kompilaci scén a příběhů ze životů a knih Franz [….] Budujeme děj fiktivního dokudramatu, ve kterém nic není nemožné.

na FranzRežisér popisuje vytvoření strhující mozaiky, která přesahuje Kafkův život a nabízí vhled do jeho fantazie, překračuje hranice a vtahuje diváky do jeho mysli. Film si klade za cíl zachytit podstatu Kafkovy tajemné osobnosti a vrhnout nové světlo na jeho život a odkaz.

Klapka od Franze. Foto: Instagram / Sharka Simbalova

Na tomto filmu již dříve spolupracovali Holland a producentka Cimbalová Zelený okrajcož je polské podání na udílení Oscarů v příštím roce, a Žonglérkterý byl vybrán jako oficiální příspěvek České republiky do udílení Oscarů za rok 2021 Franz Na jeho scénáři se podílel Marek Epstein, který spolupracoval i s Hollandem Žonglér.

„Po spolupráci s Agnieszkou na filmu Žonglér„Hledali jsme nové téma pro společný projekt, které by nás oba zajímalo,“ dodává Simbalová. „Kafka nás fascinuje jako těžko pochopitelná postava, jako mýtus a fenomén, který existuje v ostrém kontrastu s informacemi, které o něm zůstávají.“

„Je to snad jediný autor na světě, o jehož soukromí a životě se psalo víc než o jeho díle. Byl to citlivý člověk, který nešel s dobou, muž třetího tisíciletí.

„Dnes máme příležitost porozumět mu mnohem lépe než jeho vrstevníci před sto lety, chceme pečlivě poskládat kousky jeho života a pokusit se vytvořit mozaiku, která přesahuje jeho život a ukazuje na jeho osobu.“

Když se blíží sté výročí Kafkovy smrti. Franz Slibuje, že nabídne nový pohled na život a dílo slavného spisovatele.

Hlavní foto: Producentka Šárka Shimbalová, herec Štěpán Klan, režisérka Agnieszka Holland a fotograf Thomas Nomiuk na natáčení filmu Franz, s laskavým svolením Michal Aurich/Marlin Film Productions