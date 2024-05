„Pro Čechy je hokej víc než jen sport“: nová výstava představuje hokej v průběhu věků

„Jdi na led!“ Výstava v Paláci Kinských Národního muzea|Fotografie: Amelia Mula Schmidt, Radio Prague International Když pomyslíte na hokej, první věc, která vás pravděpodobně napadne, je zvuk bruslení, kolize hokejek, když hráči bojují o puk, a ledová aréna, kde se celá tato akce odehrává. Co vás asi nenapadne, je umění. Nová výstava v Paláci Kinských Národního muzea toto vnímání zpochybňuje. Výstava nazvaná „Na led“, což znamená „Dostaňte se na led“, zahrnuje 100 uměleckých děl zaměřených na hokej a bruslení v českých zemích. Kurátorka Anna Strnadlová mi vyprávěla, jak se hokej dostal do uměleckých tradic. „Hokej se do českého umění promítl poměrně pozdě V roce 1908 byl v Čechách založen Český hokejový svaz a o tři roky později jsme získali první zlatou medaili na mistrovství Evropy v Berlíně, ale ve výtvarném umění to bylo běžné viz zastoupený sport Jako fotbal nebo box V roce 1959 se v České republice konalo další mistrovství světa a to byl okamžik, kdy byl hokej pro české umělce zajímavým tématem. „Jdi na led!“ Výstava v Paláci Kinských Národního muzea|Fotografie: Amelia Mula Schmidt, Radio Prague International Přestože se lední hokej do umělecké tradice dostal možná až ve 20. století, při procházce galerií se objevují krásné obrázky veselých bruslařů bruslících přes zamrzlé řeky a rybníky, oblíbené téma, řekla mi Strnadlová. READ Konference fotbalové ligy České republiky | národní sport „Od roku 1850 čeští malíři reflektovali lyžování v Čechách, a tak existuje mnoho romantických a realistických obrazů českého venkova a Vltavy. Bylo tam mnoho kluzišť a pro Pražany to byl opravdový společenský okamžik. Pokud znáte Prahu, nebo jste příznivci techno hudby vůbec, možná znáte Fuchs nightclub, který se nachází na ostrově Štvanice, který leží mezi městskými částmi Holešovice a Karlín. Ale dlouho předtím, než se stal prosperující scénou pro partygoers, ostrov sloužil jinému účelu: byl domovem prvního veřejného skateparku v České republice. „Jdi na led!“ Výstava v Paláci Kinských Národního muzea|Fotografie: Amelia Mula Schmidt, Radio Prague International „Máme nějaké dokumentační fotky z otevření prvního zimního stadionu na Štvanici Dnes ze stadionu zbyla jen samotná budova z 30. let a dnes je tam hudební klub původně stadion a kolem kluziště byly dřevěné desky Snowboarding. Proč tedy pořádat výstavu o hokeji v umění? Co má tento sport, který dokáže být tak brutální, společného s tahy štětcem? Jak mi vysvětlila Strnadlová, důvodem je to, že pro Čechy je hokej víc než jen hra, je součástí společenské a politické struktury této země. „Myslím si, že hokej pro Čechy je víc než jen sport. Zejména v době sovětské okupace to pro nás nebylo jen o sportu, ale také o politickém boji Čechoslováci, Sověti a Kanaďané byli tři nejlepší týmy opravdu divoký boj mezi nimi Sledoval jsem celý národ tyto hry, a to pro nás byla opravdu velká věc. READ Živé aktualizace olympijských her 2022: Nathan Chen vede USA v týmové soutěži; aktualizace počtu medailí, další zprávy, protože televizní sledovanost klesá „Jdi na led!“ Výstava v Paláci Kinských Národního muzea|Fotografie: Amelia Mula Schmidt, Radio Prague International

Výstava se samozřejmě dokonale kryje s nadcházejícím mistrovstvím světa v ledním hokeji, které má v Praze a Ostravě začít 10. května.

„Devět let jsme čekali na pořádání mistrovství světa v České republice, proto jsem vytvořil tuto výstavu – ptal jsem se, zda se hokej odráží ve výtvarném umění, a pokud ano, jak i zde v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí, protože je to velmi důležité místo pro oslavy českého vítězství, zvláště v Naganu v roce 1998 to byla opravdu velká párty.

Ať už jste hokejový fanoušek nebo znalec výtvarného umění, můžete až do října 2024 navštívit výstavu v Paláci Kinských Národního muzea a užít si to nejlepší z obou světů.