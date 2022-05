Ženský hokej USA vs Česká republika: přímý přenos, čas začátku, TV, jak sledovat čtvrtfinále zimních olympijských her

Americký ženský hokejový tým vstupuje do vyřazovacích bojů na zimních olympijských hrách v roce 2022, protože tým USA pokračuje v honbě za další zlatou medailí. Americký tým zahájil svou kariéru 3:0, aby otevřel hru v play off, ale v úterý prohrál poslední zápas s Kanadou 4:2. Teď vyhrajte nebo jděte domů, protože tým USA se ve čtvrtfinále utká s českým týmem. Čtvrteční zápas bude živě přenášen TV přes USA Network a živě páv A fuboTV. Fanoušci mohou sledovat každou událost zimních olympijských her prostřednictvím živého přenosu páv.

Jak se dívat na USA vs Česká republika (ženský hokej | Zimní olympijské hry v Pekingu 2022)

Kdy akce začíná? Kde to můžu sledovat živě? Kde to můžu sledovat v televizi? – Hra začne za 23:10 EST Ve čtvrtek večer a bude vysílán v televizi přes Síť USA.

Přímé možnosti Steamu: páv | NBCOlympics.com | prak | fuboTV – Všechny události budou vysílány živě prostřednictvím páv, která má bezplatnou úroveň a je dostupná napříč chytrými televizory a streamovacími zařízeními. Diváci mohou také použít své přihlašovací údaje Cable nebo Peacock ke sledování prostřednictvím NBCOlympics.com a Aplikace NBC Sports. Fanoušci mohou také sledovat pokrytí USA Network TV prostřednictvím prak A fuboTVkterá má bezplatnou zkušební verzi.

Jak sledovat a odkládat události týmu USA živě – Vzhledem k časovému rozdílu 13 hodin mezi Pekingem a východním pobřežím Spojených států bude mnoho událostí vysíláno v nočních hodinách. Tato vysílání jsou obvykle dostupná pouze prostřednictvím vysílání páv a NBCOlympics.com.

Jak se dívat na olympiádu zdarma – Většinu olympijských událostí můžete sledovat zdarma prostřednictvím páv, který obsahuje bezplatný standard, který obsahuje komerční reklamy. Můžete také chytit až sedm dní událostí zdarma (včetně těch na USA Network a NBC), když se přihlásíte k odběru zkušební verze fuboTV. Vybrané události budou vysílány na USA Network a CNBC. Nejdůležitější budou také zvýrazněny během vysílání v hlavním vysílacím čase na NBC.

Nadcházející televizní pořady, program zahájení ženského hokeje (všechny časy EST)

pátek 11. února

8:10 – Čtvrtfinále 2 | Proud: páv

9:40 – čtvrtfinále 2 | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

23:10 – čtvrtfinále 3 | Televize: CNBC | Proud: pávA fuboTV

Sobota 12. února

3:40 – čtvrtfinále 4 | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

neděle 13. února

23:10 – Semifinále 1 | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

pondělí 14. února

8:10 – Semifinále 2 | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

17:00 – Semifinále (přenos) | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

Středa 16. února

6:30 – zápas o bronz | Proud: páv

13:00 – zápas o bronz | Televize: USA Network | Proud: pávA fuboTV

23:10 – Hra o zlatou medaili | Televize: NBC | Proud: pávA fuboTV

čtvrtek 17. února

17:00 – Utkání o zlatou medaili (převysílání) | Televize: NBC | Proud: pávA fuboTV