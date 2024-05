Recenze filmu: Zahradní obchod: Rodinný přítel nastavuje laťku české filmové trilogie vysoko

Streamování nyní na:



Filmařský tým českého režiséra Jana Hibka a spisovatele Petra Jarchowského, dvou z nejvýraznějších osobností místního filmového průmyslu, je známý především dvěma filmy natočenými na přelomu století: nostalgickou komunistickou érou roku 1999. Bielski (Pohodlné pelíšky), jeden z nejoblíbenějších moderních českých filmů, a Hudba funguje (Rozděleni padáme), ohromující komediální drama z druhé světové války, které bylo nominováno na Oscara.

Během 17 let od té doby se však duo zcela nevyrovnalo těmto dvěma předchozím snahám. V roce 2017 se ale pokoušejí o něco nevídaného: o trilogii filmů z dob druhé světové války, která se má v českých kinech promítat po celý rok.

První z těchto funkcí je Viz: Přečtěte si více (Zahradní obchod: Rodinný přítel) se nyní promítá v kinech po celé zemi. Jde o prvotřídní inscenaci, která se řadí k nejlepším dílům Hřebejka a Jarchovského.

Nastavení je jednoduché: Když nacistické síly ovládnou Československo v roce 1939, tři bratři tajně pracující pro český odboj (Jindřich v podání Martina Wengera, Karel (Karel Dupré) a Otto (Jiří Macáček)) jsou zajati. Nacismus. Gestapo a poslán do zahraničních koncentračních táborů.

Zatímco prvních dvacet minut tohoto prvního filmu podrobně popisuje zatčení, jejich příběhy budou rozšířeny v následujících dvou minutách Zahradnitví filmy, Dezertér (Uprchlík), který vyjde v září, a Nápadník (Nápadník), v kinech v listopadu.

Rodini BrettelMezitím se zaměřuje na rodiny, které po sobě zanechali: sestry Velmu (Anna Gislerová), Jindřichovu ženu; Ella (Gabriela Miková), provdaná za Ottu; A Bedřichka (Klara Melíšková). V následujících letech se tři sestry snaží za války vychovávat své děti s pomocí titulárního lékaře a rodinného přítele Jiřího (Ondrej Sokol).

Dále sestry Jindřich a Karel, Marcy (Sabina Raymondová) a Emelka (Lenka Kropotová). Emilčin manžel Miloš (David Novotný) provozuje titulární venkovský obchod Garden Store, kde se odehrává řada akcí filmu; Odmítl pomáhat propašovat dokumenty k bratrům a unikl jejich osudu.

S deseti odlišnými postavami, které jsou všechny součástí stejné rozšířené rodiny, mohou být vztahy docela matoucí; Může se vám to líbit Před sledováním si prostudujte tento rodokmen.

Primární pozornost je zde však věnována postavě Geislerové a Sokola; Zatímco Velmin manžel a Jerryho přítel z dětství jsou nezvěstní a jsou považováni za mrtvé, vytvoří mezi nimi úzké – a možná romantické – pouto. Malá dcera Velma vyrůstala ve válce s Jerrym jako náhrada za otce, kterého nikdy nepotkala.

Je zde srdceryvná a mnohovrstevná scéna, ve které má Jiří za úkol předat přijatou zprávu Vilmě, a zjistí, že to nedokáže. Ale zatímco rané scény jsou čistě věnovány vývoji postav, existuje pozdní vývoj, který je nutí přehodnotit svou situaci; Nyní se musí přizpůsobit životu po válce.

Jsou zde další bohaté, nezapomenutelné okamžiky a každá postava dostává prostor k růstu; Dokonce i bouřlivá sestra Marcy a majitel zahradnictví Milosz, který má s dětmi ve skleníku dojemné a reflexivní chvíle.

Stejně jako nejlepší díla Herbeijka a Jarchowského, rodinný přítel Vytváří skvělou rovnováhu mezi komedií a dramatem: nikdy nezradí situaci, ve které se postavy nacházejí, ale často najde humor ze skutečného světa uprostřed válečného dramatu.

Geislerová i Sokol jsou zde vynikající a závěrečné momenty filmu, zprostředkované voiceoverem z postavy Geislerové, mi přišly tiše a nečekaně zničující. Dokonce i ti nejzatvrzelejší cynici pravděpodobně neodejdou nedotčeni.

Ale zatímco jsem našel Viz: Přečtěte si více Aby se zařadili vedle nejlepších děl filmařů, místní kritici a diváci byli méně laskaví. Myslím, že se to časem zlepší – mé uznání za film v týdnech, kdy jsem ho viděl, vzrostlo – zvláště s uvedením dalších dvou filmů.

Zatímco je prodáván lokálně jako předchůdce Bielski, který se odehrává na konci 60. let 20. století, je zde jen málo, co by ve skutečnosti mohlo oba filmy spojovat. Tiskové materiály naznačují, že postava, kterou zde hraje Martin Finger, je Jindřich, stejná postava, jakou hrál v předchozím filmu Jiří Kodet (vznětlivý soused se srdečním onemocněním).

v praze, Viz: Přečtěte si více Momentálně běží s anglickými titulky Film City Slovanský dům A Kino Světozor.