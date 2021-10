včera ventil Vývojáři řekli, že nepovolí hry obsahující NFT nebo kryptoměnu Na jejich digitální výloze Steam. Od té doby sleduji Epic The Verge říká, že obchod Epic Games Store bude „otevřený pro hry podporující aktiva založená na kryptoměně nebo blockchainu“.

Na otázku, které hry obsahují NFT, Epic řekl, že budou existovat omezení, ale jsou ochotni spolupracovat s vývojáři v „nové doméně“.





Sledujte příběh Tima Sweeneyho na webu The Verge na Twitteru s osobní tweet. “Obchod Epic Games uvítá hry, které využívají technologii blockchain, za předpokladu, že dodržují příslušné zákony, zveřejňují své podmínky a jsou příslušnými skupinami klasifikovány podle věku. Přestože Epic v našich hrách nepoužívá kryptografii, vítáme inovace v technologických oblastech. A financování, “napsal spoluzakladatel společnosti Epic.

Obchod Epic Games Store uvítá hry využívající technologii blockchain za předpokladu, že dodržují příslušné zákony, zveřejňují své podmínky a jsou příslušnou skupinou hodnoceny věkově. Přestože Epic v našich hrách nepoužívá krypto, vítáme inovace v oblasti technologií a financí. https://t.co/6W7hb8zJBw – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 15. října 2021



Zdá se, že to odporuje tweet Sweeney dal necelé tři týdny. “Nechodíme do NFT, protože celé pole je v současné době zapleteno do obtížné kombinace podvodů, zajímavých decentralizovaných technologických základů a podvodů,” napsal.

Sweeney pravděpodobně odkazoval pouze na své epické hry, ačkoli jazyk „nedotýkáme se“ je široký a zdaleka ne „otevřený“ a „ochotný s ním pracovat“.

Obchod Epic Games bojuje o podíl na trhu proti dominanci Steamu, a to především pomocí exkluzivních nabídek a bezplatných nabídek. Povolení her založených na blockchainu by mohlo přilákat několik vývojářů, ale pro mě jako uživatele je to působivé. Chtěl bych, aby obchod Epic Games uspěl, protože konkurence je v zásadě dobrá, ale jsem rád, že hry Steam binned využívající NFT z jejich obchodu a doufám, že Epic změní jejich názor.