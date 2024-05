„The Boy and the Heron“: Pořady v anglickém jazyce přicházejí do pražského Kina Světozor

Chlapec a volavka Minulý měsíc vyšel v Praze v českém dabingu i s českými titulky, ale anglicky mluvící publikum možná nemělo možnost stihnout nejnovější film japonského Studia Ghibli.

Zatím: Aerofilms právě oznámilo promítání filmu s anglickými titulky Chlapec a volavka Do pražského Kina Světozor přijdou v příštích týdnech, první akce se uskuteční v neděli 28. ledna v rámci cyklu anglického kina Catch-Up.

Následná show s anglickými titulky je naplánována na úterý 30. ledna, další představení budou upřesněna později. Zkontrolovat Web Kino Světozor pro další nabídky v angličtině.

Chlapec a volavka (2023)

Anglická představení Chlapec a volavka v pražském Kinu Světozor budou uvedena v původním japonském znění s anglickými titulky. Zatím nepadlo slovo, zda Anglicky dabovaná verze filmu byla dobře přijatave kterém zazní hlasy Christiana Balea, Gemmy Chan, Willema Dafoea, Roberta Pattinsona, Florence Pugh, Dave Bautisty, Marka Hamilla a dalších, možná dorazí do české metropole.

Chlapec a volavka Jde o nejnovější film slavného režiséra Hayao Miyazakiho (unesen, Princ Mononoke), a přichází 10 let poté, co režisér v roce 2013 po propuštění oznámil svůj odchod do důchodu Vítr se zvedá. Podle posledních zpráv od Ghibli se šéfům studií stále nedaří 83letého Miyazakiho udržet mimo kancelář.

Po celém světě se mu dostalo širokého uznání a očekává se, že příští týden získá nominace na Oscara poté, co si domů odnese Zlatý glóbus za nejlepší animovaný film. Chlapec a volavka Film se odehrává během druhé světové války a sleduje mladého chlapce, který po smrti své matky objeví fantazijní svět s mluvící volavkou popelavou.

Příběh filmu byl založen převážně na Miyazakiho dětských zážitcích a zkoumá známá témata studia Ghibli včetně dospívání v krajině sužované válkou a smrtí. Hudbu k filmu napsal renomovaný japonský skladatel Joe Hisaishi, který také získal nominaci na Zlatý glóbus.

Miyazaki na tom začal pracovat Chlapec a volavka v roce 2016 a původně zacíleno na vydání v roce 2020, aby se shodovalo s olympijskými hrami v Toyku. Výroba se však potýkala s četnými zpožděními a navíc ji zkomplikovala pandemie koronaviru. Po sedmi letech vývoje se stal nejdražším filmem, který byl kdy v Japonsku natočen.

Chlapec a volavka V japonských kinech byl uveden s minimální publicitou v červenci, včetně žádného traileru nebo dokonce obrázků kromě jediného plakátu. Od té doby se stal celosvětovým úspěchem a od poloviny ledna vydělal v pokladnách po celém světě více než 150 milionů dolarů (3,4 miliardy korun).

Kino Světozor pravidelně uvádí cizojazyčné filmy s anglickými titulky Prostřednictvím série Catch-Upa bude také hostit projekci filmu Prague Shoot Země zaslíbenáv hlavní roli Mads Mikkelsen, příští úterý 23. ledna.