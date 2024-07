České filmy vedou žebříček premiér na filmovém festivalu v Karlových Varech

S laskavým svolením Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Z 10 světových premiér a dvou mezinárodních debutů soutěžících na letošním karlovarském festivalu tvoří působivý podíl česká tvorba.

S 11 filmy, buď výhradně v české produkci, nebo v koprodukci s českými partnery, jsou vyhlídky pro národ silné. Road movie „Winter Flies“ od Olma Omerza, filmaře narozeného ve Slovinsku působícího v Praze, je v hlavní soutěži spolu s debutovým cyklistickým dramatem Adama Sedlaka „Domestique“ a menšinovou českou koprodukcí „I Do Not Care if We Go Down“. v Historii jako barbaři“ od rumunského režiséra Radu Jude.

Tento rumunsko-česko-francouzsko-bulharsko-německý projekt řeší jizvy druhé světové války prostřednictvím pražského producenta Jiřího Konečného a Rumunky Ady Solomon z High Film.

Sekce Východ-Západ, která se dříve skládala z filmů z bývalého východního bloku a nyní zahrnuje i Řecko, Kypr a Blízký východ, zahrnuje více české tvorby, včetně debutu režisérky Beaty Barkanové Momenty a rodinné komedie Tomáše Pavlíčka Bear Us.

„Jsme velmi rádi, že letošní soutěži Východ-Západ dominují silné ženské herecké výkony,“ popisuje Lenka Terbaková z Mezinárodního filmového festivalu Kuyev, která sekci pořádá, a popisuje film „Crystal Swan“ běloruské režisérky Darie Zhuk. , který se točí kolem studenta práv s bydlištěm v Minsku sní o tom, že se stane DJem ve Spojených státech, jako „silný a energický začátek“.

Film, který letos otevírá sekci, je prvním běloruským celovečerním filmem, který se bude promítat na Mezinárodním filmovém festivalu Kujeva po 15 letech, „a doufáme, že je to znamení, že z Běloruska brzy přijdou další vzrušující překvapení,“ říká Terbaková.

Debutový film kyperské režisérky Tonie Micheli Pauza, studie menopauzy a poznávání, je „dalším zajímavým hlasem režisérky,“ říká Terbaková.

Film byl loni promítán v sekci Works in Progress na Mezinárodním filmovém festivalu v Koreji a je „silným psychologickým dramatem, které se zabývá otázkami týkajícími se postavení žen v patriarchální společnosti“.