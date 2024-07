„Hranice“ zaútočí na česká kina! – časopis LSA

Konečně se z jedné z nejprodávanějších herních sérií všech dob dostává film. Borderlands je na cestě k velkému plátnu. V hlavní roli stejnojmenné vesmírné komedie hraje držitelka dvou Oscarů Cate Blanchett po boku držitelky nejslavnější filmové ceny loňského roku Jamieho Lee Curtise, komika Jacka Blacka, Kevina Harta nebo Ariany Greenblatt. Eli Roth, který má na svědomí i scénář, se ujal režie a věrně svým slovům pojal film tak, že si užijí spoustu zábavy nejen zarytí šprti, ale i herní negramotní. Chtěl vytvořit zábavnou a vzrušující podívanou, která vynese všechny napříč generacemi do vesmíru. Do českých kin bude film uveden 8. srpna.

Lilith, notoricky známá lovkyně lidí s tajemnou minulostí, se zdráhá vrátit do svého domova na Pandoře, nejchaotičtější planetě v galaxii. Místo plné zlodějů, podivných monster a ještě podivnějších věcí. Jejím úkolem je najít zmizelou dceru Atlase, nejmocnějšího padoucha ve vesmíru. Lilith uzavře překvapivé spojenectví se skupinou psanců a antihrdinů – žoldákem Rolandem zoceleným misí, divokou, předčasně vyspělou ničitelkou Tinou, Tininým bezohledným ochráncem Craigem, posedlým vědcem Tanisem a přehnaným robotem Claptrapem. Společně musí tito nepravděpodobní hrdinové bojovat s mimozemským druhem a nebezpečnými gangy, aby odhalili jedno z nejvýbušnějších tajemství Pandory. Osud vesmíru je možná v jejich rukou – ale budou bojovat za něco víc: jeden za druhého. Vítejte v Borderlands, filmové adaptaci legendární herní série.

Filmovou adaptaci jedné z nejprodávanějších videoherních sérií všech dob režíroval režisér Eli Roth. Hlavní roli Lilith ztvárnila Cate Blanchett a oporou jí byli Jamie Lee Curtis jako vědec Tanis, Jack Black, který propůjčil svůj hlas robotu Claptrapovi, Ariana Greenblatt jako Tiny Tina, Kevin Hart jako žoldák Roland nebo Florian Munteanu jako svalovec Craig. „Chci, aby lidé říkali: „Tohle je nejlepší čas, kdy jsem byl v kině za poslední roky.“ Až si uvědomíte, jak vysoká byla očekávání, nedivte se, že film trval tak dlouho a měl tolik scénáristů a režisérů, že jediný způsob, jak natočit film, který osloví nejen fanoušky Borderlands, ale i běžného diváka. , je udělat skvělou střílečku, bez které by to prostě nešlo. Nejlepší herci jsou perfektní, jsou nejlepší, se kterými jsem kdy pracoval. Všichni šli do filmu se vší energií a srdcem, které jsem si vybral Cate Blanchett v hlavní roli nás kdysi spojila naše láska k hororovým filmům, když se lidé dívají na Cate, jak drží hůl „Naučila se neuvěřitelné kaskadérské kousky, chtěla skoro všechno natočit sama, je dokonalá,“ pochvaluje si režisér Eli Roth. spolupráce s vítězem dvou Oscarů, čtyř Zlatých glóbů a čtyř filmových cen Britské akademie.

„A co samotná herečka?“ „Eli mi zavolal, když natáčel tento film, a požádal mě, abych si přečetla scénář, jen z přátelství,“ říká Cate Blanchett „Vůbec nemluvil o tom, že bych hrála hlavní roli. Chtěl jen můj názor Když o tom mluvil, řekl mi, že mě chce vidět jako krutého lovce odměn.“ „Stejně jako Clint Eastwood ve filmu Muž bez jména nebo Snake Plissken v Útěk z New Yorku, protože je to můj oblíbený film.“

V českém znění se diváci mohou těšit na známé herce a dabéry. Hlavní postava, Lilith, mluví hlasem Dany Serny. Upovídaného vševědoucího robota namluví David Novotný, Zdeněk Hruszka bude dabovat Atlase, Vanda Karolyi bude Moxy a Tanis ztvární Miloše Šplíštovou v českém znění. „Budu dabovat robota Claptrapa, kterého původně namluvil Jack Black, a ten je opravdu blázen, takže na jeho šílenství musím mít energii. To je základ, na kterém jsem to postavil a na kterém jsem k tomuto filmu přistoupil, a proto jsem se rozhodl, že se mi to podaří.“ David Novotný ujišťuje, že o zábavu bude postaráno.