Upoutávka na „Funko Fusion“ odhaluje padouchy Eddyho Funka a Clancyho Browna

V příběhové upoutávce na Funkovu vůbec první videohru „Funko Fusion“ je stejnojmenná postava značky Freddy Funko představena superpadouchovi z titulu: jeho zlému imitátorovi Eddiemu Funkovi.

Nepřemožitelná hvězda Clancy Brown vyjadřuje „formu měnící, hluboce narušený, všemocný protějšek“ Freddyho, který slíbil Freddyho a postavy z „Shaun of the Dead“, „Five Night’s at Freddy’s“, „The Umbrella Academy“ a dalších NBCUniversal. franšízy se rozšířily po celé hře: „Vaše světy padnou. Vaši lidé budou trpět. Budu mít nekonečnou moc!“

Podle Funkova popisu hry AAA vyvinuté společností 10:10 Games: „Se sny o naprosté kontrole Eddy využívá temnou schopnost ovládnout obyvatele světů Funko Fusion inspirovaných popkulturou a buduje armádu zkorumpovaných postav inspirovaných franšízami, včetně Jurský svět a Zpátky do světa.“ Budoucnost, Věc, Chucky a mnoho dalších. Jak se hráči snaží bránit, vybudují si svůj vlastní tým hratelných hrdinů, z nichž každý bude mít jedinečné nástroje k použití v boji a hádankách.“

Hra vyjde na PlayStation 5, Xbox Series

Podívejte se na upoutávku „Funko Fusion“ prostřednictvím videa Variety výše.

Video s upoutávkou na „Funko Fusion“ bylo představeno veřejnosti během panelu hry na San Diego Comic-Con v pátek, kde 10:10 Games, Funko a Universal Products and Experiences propagovaly hru.

Porota „Funko Fusion“ zahrnovala CEO a zakladatele 10:10 Games John Burton, spoluzakladatel a prezident vydavatelství Arthur Parsons, viceprezident Funko pro licencování a obchodní rozvoj Jason Bischoff, kreativní ředitel Monkeypaw Productions a produkční partner Jordan Peele Ian Cooper a herec Voiced by Clean Goof, který si zopakuje svou roli Freddyho Fazbeara z „Five Nights at Freddy’s“ ve Funko Fusion.

„Měl jsem to štěstí hrát různé verze medvěda už 8 let, ale moje verze původního Freddyho Fazbeara ještě nespatřila světlo světa,“ řekl Goff. různorodé„Jsem tak nadšený a vděčný, že jsem konečně dostal šanci propůjčit svůj hlas Freddymu Fazbearovi díky Funko Fusion.“

Dodal: „Existuje tolik důvodů, proč jsem nadšený, že mohu vyjádřit Freddyho Fazbeara ve „Funko Fusion!“.“ Funko Pops byli velkou součástí mého života téměř deset let (šťastné 10. výročí, FNaF!) a byly předchozí projekty týmu 10:10 Games Můj nejoblíbenější po nejdelší dobu Jsem nadšený, když vidím, jak se tato skutečná fúze naplňuje jako ‚Funko Fusion‘, a jsem vděčný, že jsem toho součástí. .“

Podívejte se na umění „Funko Fusion“ a hnědou barvu níže.