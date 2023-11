Recenze: Už tě nemiluji

24. 11. 2023 Odcizení a prázdnota, kterou pociťuje Generace Z, jsou podstatou nového filmu českého režiséra Zdeňka Geraského, v němž hrají dva teenageři utíkající před svým nuzným životem.

Daniel Zeman a Maisha Romera Coleman už tě nemiluji

Třináctiletý Marek natáčí na svůj smartphone vše: déšť padající mezi polorozpadlými budovami, alkoholika spícího na chodbě a dokonce i komunikaci jeho matky s novým přítelem, což Marek nemůže vystát. Sám teenager byl natočen na desítky mobilních telefonů: na mobily jeho kamarádů ze školy, když se ve zkoušce odvahy vrhl na dohled s igelitovou taškou přes hlavu, ale také když byl šikanován, když se zdálo, že není úniku. Mnoho čoček míří přímo na něj. Jednoho dne se Marekova čočka protne s Terezou. „Nabíjí se tvůj mobil dostatečně?“ zeptá se a od té chvíle začíná útěk teenagerů z jejich mizerných životů, který se mění v dobrodružství větší než oni, dokumentované na každém kroku. na svých chytrých telefonech.

už tě nemiluji Nový film píše a režíruje český režisér Zdeněk Geraskikterý debutoval na varšavském filmovém festivalu (kde získal Zvláštní cenu poroty) a byl promítán v soutěži na 24. ročníku. Festival evropského filmu v Lecce – Jeho události se točí kolem hry pro teenagery, která se vymkne kontrole. Marek a Tereza (mladí lidé Daniel Zeman A Míša Romera Colemanová) Pocházejí ze dvou různých sociálních prostředí, ale jsou stejně nespokojeni se životem: Marek žije v činžovním domě se svou matkou (Anita Krausová), se kterým má skvělý vztah, dokud k nim domů (a do postele) nepozve svého nového přítele. Tereza patří do nemilující středostavovské rodiny a neustále vyzývá své rodiče (hraje je Teresa). Rica Derzi A Marián Metas) s několika činy vzpoury.

Jediný okamžik, kdy tito dva vypadají vesele, je, když zapnou fotoaparáty a společně hrají vtipné nebo odvážné scénáře mezi vagony, opuštěnými budovami a hromadami odpadků, které si pak ukládají do svých telefonů. Tak proč nezvýšit sázky? To, co začíná jako temná hra – fotografování Terezy v nucených pozicích, připoutané nebo v kleci – se nakonec zvrhne v zinscenovaný únos, jehož cílem je pouze terorizovat rodiče mladé ženy. Ale poté, co poslali fotky Terezině matce, oba teenageři přestali a nechtěli přestat. Aniž by mysleli na nějaký konkrétní cíl, utečou ve vlaku, který je odveze do jiné země, kde nemluví jazykem a kde je nezkušenost, osamělost a touha po teplé posteli brzy opustí rozčarováním, protože koneckonců jsou „osamělí“. děti“ a neví, co s tím vším.Svoboda.

Naši dva mladí hrdinové, kteří se vydají na cestu do neznáma, se vyznačují spontánností a výrazem, který sebevědomě nese na svých bedrech celou tíhu filmu. Režisér si zachovává jistou míru neproniknutelnosti, pokud jde o jejich myšlenky a záměry, skutečně neproniknutelným způsobem pro teenagery, čímž demonstruje svou schopnost zachytit emoce, rozpory a elán doby, která přecházela od bláznivých her k existenciálním pochybnostem. oko. oko. „Udělal jsem, co jsem mohl“ – „Zvládli jsme to společně,“ ujišťují se oba hrdinové navzájem. Ale pokud tato prázdnota nebude vyplněna, pohltí nás pouze.

už tě nemiluji Produkce české společnosti I/O Post v koprodukci s Arina Film Production (Slovensko) a Tangaj Production (Rumunsko).

(Přeloženo z italštiny)