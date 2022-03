Jak žít déle: Pravidelná chůze může prodloužit životnost

Zjistili, že rychlá chůze pomohla udržet délku telomer.

Studie přichází na základě metaanalýzy 15 studií zahrnujících téměř 50 000 lidí.

Studie, která zahrnuje čtyři kontinenty, poskytuje nové poznatky o tom, do jaké míry každodenní chůze optimálně zlepší zdraví a dlouhověkost dospělých – a zda se počet kroků liší pro lidi různého věku.

Mezinárodní skupina vědců, která vytvořila Steps for Health Collaborative, vedená epidemiologem fyzické aktivity z University of Massachusetts Amherst, zjistila, že dělat více kroků denně pomáhá snížit riziko předčasné smrti. Výsledky byly uvedeny v článku zveřejněném 2. března The Lancet Public Health.