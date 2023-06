Persona 3 Reloaded nebude obsahovat FES ani mobilní obsah, včetně ženské hrdinky

Pokud se vám předělávka Persony 3 zdá příliš dobrá na to, aby byla pravdivá, tak trochu možná bude, v závislosti na tom, jakou verzi hry si pamatujete. Atlus oznámil, že nedávno odhalená aktualizace Persona 3 (přinejmenším oficiálně) bude založena na původní verzi PS2 a nebude obsahovat obsah z FES ani mobilní inkarnaci hry.

To zahrnuje velké věci, které budou někteří fanoušci pravděpodobně považovat za samozřejmé, včetně (ale zdaleka ne pouze) jedinečné schopnosti hrát za ženskou hrdinku a všech souvisejících sociálních vazeb a bonusového obsahu, který k tomu v Portable patří. Místo toho bude temný, napínavý a světlý předchůdce, kterým byla Persona 4, vycházet z první inkarnace hry, Je ironií, že nejméně z nich Počet nejznámějších hráčů (včetně nás).

Spolu s nimi seděli producent Persona 3 Reloaded Ryota Niitsuma a režisér Kazuhisa Wada IGN Vysvětlit, co by hráči měli od projektu očekávat. Niitsuma uvedl následující: „Nejprve bych rád zmínil, že jelikož základní koncept Persony 3 byl remake Persony 3, nemáme v ceně FES a přenosný obsah. Opravdu jsme chtěli pracovat na opětovném vytvoření Persony 3. Takže v tomto nemůžeme zacházet do detailů.“ Jeviště zatím, ale v podstatě jsme vše předělali od nuly jako v Persona 3, původní vydání.“

Existují však některé nové přírůstky, jak vysvětluje Niitsuma: „Nahráli jsme nové zvuky, máme nové scény a události. Máme také novou hudbu a aranžmá. Tyto informace zveřejníme se vším, následujte. Tak se prosím těšte.“

Jaký máte názor na opětovné načtení Persony 3 a zjištění více o zamýšleném rozsahu? Naneštěstí pro naše peněženky je Atlus dodavatelem některých z nejlepších RPG, které kdy byly vyrobeny, a přestože je zklamáním, neodradilo by nás od toho, abychom tam byli hned první den. Máte větší sebekontrolu? Odinstalujte Evoker v sekci komentářů níže.