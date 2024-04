Únik ukazuje, že telefon Pixel 8a získává aktualizace po dobu 7 let

Jak se rychle blížíme k uvedení Pixelu 8a, další várka nových úniků odhalila, že smartphone střední třídy získá stejně dlouhou životnost aktualizací jako jeho sourozenci a také mnoho stejných funkcí umělé inteligence.

Řada Pixel 8 od Googlu s sebou přinesla bezprecedentní příslib 7 let operačního systému Android a bezpečnostních aktualizací. Nyní to vypadá, že Google tento slib promítne do svého dalšího zařízení řady A.

Marketingové materiály unikly z maloobchodního seznamu prostřednictvím adresy pro AndroidCož mimo jiné prozrazuje, že Pixel 8a bude dostávat aktualizace také na 7 let. Materiál zde však konkrétně říká „7 let aktualizací zabezpečení“, což znamená, že se to nemusí týkat ani aktualizací OS Android. Podobný jazyk se však používá v Záznam v Google Store pro běžný Pixel 8.

Stejné materiály také naznačují, že Pixel 8a získá vybrané funkce AI ze série Pixel 8. Tyto aplikace zahrnují Audio Magic Eraser, Circle to Search a Best Take a také e-mailové souhrny. Tato poslední funkce zatím nebyla oznámena, ale Google na ní pracuje.

V testování Google byl také zmíněn čip Tensor G3 – žádné překvapení – spolu s „nejméně“ 31 hodinami výdrže baterie. Pixel 8a bude mít také hodnocení IP67 proti vodě a prachu a bude obsahovat „VPN od Google One“. Google nedávno oznámil, že One's VPN se vypne, ale nová služba VPN přichází na telefony Pixel, aby ji nahradila.

Ačkoli to nebylo zmíněno v žádném z uniklých marketingových materiálů, tato zpráva dále říká, že Pixel 8a se dočká data vydání 16. Zdá se, že to vychází z historie widgetu At a Glance na domovské obrazovce Pixelu 8a, který pravděpodobně Přesné, ale předtím to bylo špatně. Ať tak či onak, událost Google I/O pro zařízení byla již očekávána, přičemž tato událost je naplánována na 14. května.

Těšíte se na Pixel 8a?

