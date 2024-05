Lesy Čech jsou pro astronauta Adama Sandlera zvláštním novým světem v nové upoutávce na jeho nový film. astronaut Což právě Netflix upustil. 24vteřinový teaser, natočený v Praze a přilehlých oblastech České republiky v létě 2021, je prvním oficiálním pohledem jakéhokoli druhu pro dlouholetý projekt.

Spolu s krátkým prvním pohledem na Sandlera ve filmu přichází teaser také s dlouho očekávaným datem vydání: astronaut Na Netflix dorazí 1. března 2024.

astronaut Adaptace románu českého spisovatele Jaroslava Kalvara z roku 2017 Astronaut Bohemia (Astronaut z Čech), který po svém vydání získal několik nadšených recenzí. Sandler ve filmu hraje Jakuba Procházku, astrofyzika, který se stane prvním astronautem fiktivní České republiky a vydá se na dlouhou cestu do vesmíru.

Ve filmu hraje Carey Mulligan jako Jacobovu ženu Lenka, zatímco Paul Dano hraje (nebo alespoň hlasuje) Hanushe, mimozemšťana, který si s Jacobem během své cesty vytvoří úzké pouto. Další hlavní role v astronaut Hraje Isabella Rossellini a Teorie velkého třeskuKunal Nayyar; Zatímco velká část vyprávění se odehrává během Jacobovy mise ve vesmíru, flashbacky mají zahrnovat jeho čas na Zemi.

Nová upoutávka toho kromě Sandlerova astronauta procházejícího to, co má být bažinatou planetou z jiného světa, příliš neukazuje, i když je to ve skutečnosti les na venkově v Čechách. Danno’s Creature poskytuje jediné zvukové vyprávění:

„Stejně jako ty jsem utekl ze své planety skrz galaxie, skrz černé díry, skrz čas.“

v praze, astronaut Natáčelo se na místech, jako je Palác Desfor vedle obchodního centra Florentinum, koupaliště Želenj Pruh, Kongresové centrum Praha a prostory v Radotíně.

mimo Prahu, astronaut Natáčení probíhalo také na místech v Mariánských Lázních, Czernosicích, Bystřici, Slabech, Jitřichovicích, Bernarticích, kempu Branov a na venkově ve Středočeském kraji jižně od české metropole.

astronaut Režie: Johan Renck (Černobyl), podle scénáře adaptovaného z románu Kalvárie od Colbyho Daye. Stillking Films převzal produkci filmu v Praze na jaře 2021, zatímco další natáčení probíhalo v New Yorku.

Nový sci-fi film je nejnovější ze série filmů Netflix se Sandlerem v hlavní roli, která zahrnovala animovaný film. Levdobře přijaté rodinné drama Nejste zváni na mou oslavu dospíváníA Záhada vraždy 2 V roce 2023. Hledejte astronaut Na Netflix dorazí od 1. března 2024.