„Jednou za milion let“ – Vědci objevili v Maroku podivné zkameněliny kachnozobých dinosaurů

Mezinárodní tým vědců objevil zkameněliny dinosaurů velikosti pony z Maroka. Jejich analýza odhaluje překvapivý vztah mezi dinosaury v Evropě a Africe.

Jak se dinosauři s kachním zobákem, skupina, která se vyvinula v Severní Americe, ocitli v Maroku? Na konci Období křídy Někdy před 66 miliony let stoupající hladina moří a rozpad superkontinentu Pangea zanechaly Afriku izolovaným ostrovním kontinentem. Ze všech stran ho obklopovala voda.

Před několika lety byly v Africe nalezeny pozůstatky člena dinosauří rodiny kachnozobých – skupiny, která se vyvinula v Severní Americe, což vyvolává otázku, jak se tam dostaly.

Nové poznatky z vědeckých zpráv

Nyní byla zveřejněna nová studie Vědecké zprávy Odhaluje, že kachní zobáky nejenže dokázaly překročit Tethysské moře, ale staly se extrémně rozmanitými, jakmile kolonizovaly Afriku, nejméně tři z nich. Klasifikovat Obýval severní Afriku na konci křídového období.

Vykopávky z Maroka odhalují nový druh kachnozobého dinosaura. Stali se zobákyBylo asi 3-4 metry dlouhé a vážilo asi 250 kg, zhruba jako hříbě. Ačkoli bylo zvíře podle standardů kachních zobáků malé, kosti lebky byly pevně spojeny dohromady, což naznačovalo, že bylo zralé.

Anatomie nového kachního zobáka se velmi podobá evropskému druhu, což naznačuje, že kachní zobák plaval nebo se vznášel přes několik stovek kilometrů otevřené vody, aby kolonizoval severní Afriku. Dále větší kosti naznačují přítomnost třetího, většího druhu, dlouhého asi 5-6 metrů.

Studii provedli Dr Nicholas Longrich z Katedry věd o živé přírodě a Milnerova centra pro evoluci na University of Bath, Xavier Pereda-Superbiola z University of Baskicko, Nathalie Bardet z Národního muzea přírodní historie a Noureddine. Jalil z Národního přírodovědného muzea a Přírodovědného muzea v Marrákeši, Cadi Ayyad University.

Pochopení zobáka pata a jeho ekosystému

Nový dinosaurus byl pojmenován Stali se zobáky (V arabštině to znamená „zobák“ a „kachna“). Rostrálně Velmi se podobá jedinému dříve známému kačenku africkémuOdysseus, cizinecAle tvar čelistí a zubů je výrazný, což naznačuje, že šlo o jiný druh, možná zaujímající jinou ekologickou niku.

oba dva Rostrálně A Zahraniční, cizí Byli součástí podčeledi Lambeosaurinae, skupiny kachních zobáků známých pro své propracované hřebeny hlavy. Tyto vrcholy nebyly jen pro parádu; Měl dlouhé nosní průchody, které mohly rezonovat jako roh.

„Byla to pravděpodobně velmi hlasitá zvířata,“ řekl doktor Longrich, který studii vedl. „Moderní ptáci vokalizují, aby našli partnery nebo oznámili teritoria. Zvláště hlasité zvuky však vydávají v hejnech – hejno plameňáků nebo hnízdní kolonie pelikánů je velmi hlasité, neustále komunikuje.“

„Je tedy pravděpodobné, že tito ptáci, stejně jako ptáci, byli společenská zvířata.“

Mozek je také velký na dinosauří standardy, což je vlastnost spojená se společenskými zvířaty, jako jsou vrány a primáti.

„Před 66 miliony let se po pobřeží Maroka mohla pohybovat velmi hlučná hejna – nebo chcete-li stáda – těchto malých ptáků s kachním zobákem,“ řekl Dr Longrich.

Rostrálně Bylo to mladé zvíře, ale kosti obklopující mozek jsou pevně spojeny dohromady a částečně srostlé, což naznačuje, že se jednalo o plně vyvinuté dospělé zvíře. další marocké druhy, Zahraniční, cizíByl přibližně stejně velký. Tým také studoval větší kosti, včetně pažní kosti a stehenní kosti, což naznačuje existenci třetího, většího druhu.

„Kachní zobáci se nejen mohli dostat do Afriky na konci křídy, ale jakmile se jim to podařilo, rychle se vyvinuli, aby využili otevřených výklenků a stali se diverzifikovanými,“ řekl Longrich.

Význam objevování

Na konci křídy byly hladiny moří vysoké, ponořily většinu kontinentů a zemské pevniny byly fragmentovány rozpadem Pangey a kontinentálním driftem. To způsobilo, že Afrika plula sama v oceánu, ostrovním kontinentu jako moderní Austrálie. Ale kachnozobí dinosauři, kteří se vyvinuli dlouho poté, co byla přerušena pozemní spojení, se nějak podařilo dostat do Afriky.

„Je extrémně nepravděpodobné, že by dinosauři mohli překročit vody, aby se dostali do Afriky, ale nepravděpodobné to není totéž jako nemožné,“ řekl Longrich. „S dostatkem času se nepravděpodobné stává možným. Kupte si los do loterie každý den, a pokud počkáte dost dlouho, vyhrajete.

„Tyto přechody přes oceán mohou být události jednou za milion let, ale období křídy trvalo přibližně 100 milionů let. Za tu dobu by se stalo mnoho podivných věcí, včetně dinosaurů překračujících moře.“

Poznamenal, že moderní zvířata byla někdy viděna podnikat neobvyklé cesty v oceánu. Leguán hurikán vyplavil na břeh v Karibiku a vyplavil další ostrov stovky kilometrů daleko. Želva z ostrova Aldabra byla vyplavena do moře a vyplavena na břeh v Tanzanii vzdálené 700 kilometrů. Jeleni, sloni a hroši plavali na Krétu v době ledové.

„Tato kachní bankovka je pravděpodobně nejpřekvapivějším objevem mé kariéry,“ řekl Longrich. „Pokud se mě zeptáte, jaké dinosaury najdeme v Africe, kachnozobý je to poslední, co bych si dokázal představit, natož tři druhy.

„Ve fosilních záznamech je stále hodně neznámého, ale kdyby tam nebylo, nemuseli bychom dál sbírat fosilie.“

Dr. Noureddine Jalil z Přírodovědného muzea v Paříži a Cadi Ayyad University řekl: „Marocký fosfát poskytuje nové obrazy minulé biologické rozmanitosti v klíčovém období v historii života, po kterém následují poslední okamžiky věku dinosaurů. S rozmanitostí savců, ohlašující novou éru.

„Rostrálně Jeho příbuzní jsou hráči, jejichž přítomnost na africkém kontinentu bychom v té době, před pár lety, nepředpokládali.

„Navzdory svému mořskému původu obsahují tyto marocké fosfáty také stopy fosfátů Obratlovci který žil na zemi. Je to jedno z mála oken do afrických suchozemských ekosystémů. Pozůstatky dinosaurů naznačují velkou rozmanitost, jsou zde zastoupeny všechny tři hlavní skupiny dinosaurů, jmenovitě abelisauridští masožravci, sauropodní býložravci a ornithischians.

Reference: „Nový malý kachnozobý dinosaurus (Hadrosauridae: Lambeosaurinae) z Maroka a diverzita dinosaurů v severní Africe pozdního Maastrichtu“ Nicholas R. Longrich, Xavier Pereda-Superbiola, Nathalie Bardet a Noureddine Jalil, 13. února 2024, Vědecké zprávy.

doi: 10.1038/s41598-024-53447-9

Studie byla financována Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem vědy a inovací.