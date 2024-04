Případný zatykač na Netanjahua se setkává s odporem Bílého domu

Bidenova administrativa se staví proti jakémukoli možnému stíhání členů izraelské vlády uprostřed spekulací, že Mezinárodní trestní soud může brzy vydat zatykače na vedení války v Gaze.

„To nepodporujeme,“ řekla novinářům na pondělním brífinku tisková tajemnice Bílého domu Karine Jean-Pierreová s odkazem na vyšetřování ICC, které zahrnuje činy Hamasu a Izraele. „Nemyslíme si, že mají pravomoc.“

Mezi 124 členskými státy Mezinárodního trestního soudu nepatří ani Spojené státy, ani Izrael. Šance, že Izrael propustí kteréhokoli člena své vlády, aby byl souzen v Haagu na základě zatykače, je prakticky nulová.

Ale navzdory tomu by zatykače vydané na izraelské představitele – možná včetně samotného premiéra Benjamina Netanjahua – jasně posílily případ, který vznesli národní kritici.

Jádrem tohoto problému je, že izraelský protiútok po útoku Hamasu ze 7. října, který zabil téměř 1 200 Izraelců, byl bez rozdílu brutální a nevybíravý, a že některé údery zahájené IDF, stejně jako omezení humanitární pomoci, ještě více zhoršily situaci. problém. Porušeno mezinárodní právo.

Odhaduje se, že izraelský útok na Gazu zabil asi 34 000 lidí.

Spekulace o tom, že zatykače ICC mohou být bezprostřední, přidává další prvek do nestabilní směsice americké debaty o válce v Gaze.

Diskuse již zahrnuje univerzitní protesty proti postupu Izraele. Rostoucí odmítání Netanjahuových činů, zejména mezi demokratickými voliči; A otázka, zda prezident Biden plně využil amerického vlivu, aby ovládl Izrael.

Na druhé straně proizraelští demokraté, stejně jako mnoho republikánů a nezávislých, tvrdí, že větším rizikem je, že Biden bude propalestinskými aktivisty přitažen doleva až do bodu, kdy jeho údajně „tvrdý“ závazek k bezpečnosti Izraele stává méně spolehlivým.

Kromě toho mnoho židovských organizací vyjádřilo znepokojení nad rostoucím antisemitismem, zatímco hlasy progresivní levice říkají, že obvinění z protižidovské bigotnosti jsou používána k delegitimizaci kritiky Netanjahuovy politiky.

Tyto zlomové linie se opět stávají evidentními v debatě o možné akci ICC.

Usáma Andarabi, mluvčí progresivní skupiny Justice Democrats, řekl, že ICC „dělá svou práci, která vede lidi k odpovědnosti za mezinárodní zločiny a válečné zločiny – což Netanjahuův režim a vysocí členové této vlády dělali měsíce. “ .

Andarabi příliš nevěřil argumentu Bílého domu, že ICC postrádá nezbytnou jurisdikci k vyšetřování války v Gaze nebo stíhání vysokých izraelských vládních úředníků, pokud to podporují důkazy.

„Zajímalo by mě, proč by si někdo myslel, že ICC nemá jurisdikci nad konkrétním typem zločinů, nad nimiž by měl mít jurisdikci – nebo proč by vlády, které nejsou součástí ICC, měly jakkoli mluvit o tom, kdo je nebo je ne „Není součástí jurisdikce,“ řekl v tomto sloupci.

Na druhou stranu, demokratický stratég Joel Rubin, který za Obamovy administrativy sloužil jako náměstek náměstka ministra zahraničí, kritizoval možnost ICC vydávat zatykače na izraelské vládní úředníky jako „směšnou“.

Rubin, který poznamenal, že on sám často kritizoval Netanjahua, uvedl, že ICC – stejně jako Mezinárodní soudní dvůr, který projednává samostatný případ, ve kterém jihoafrická vláda obvinila Izrael z genocidy – přichází se „zakořeněnou zaujatostí vůči Izraeli“. .

Podle Rubina „suverénní stát brání své území po děsivém teroristickém útoku. Představa, že lidé vedoucí obranu napadené země skončí nějakým způsobem obviněni, je trochu přehnaná.

Debata se přiostřuje také na Capitol Hill, kde předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson (R-LA) označil myšlenku vydání zatykače ICC na Netanjahua nebo jiné izraelské představitele za „hanebnou“ a „ohavnost“.

Senátor John Fetterman (D-Pa.), jeden z nejzarytějších demokratických hlasů podporujících Izrael během konfliktu, na sociálních sítích napsal, že by to byla „smrtící rána pro izraelské soudní a morální postavení“. [the] Mezinárodní trestní soud musí pokračovat v této cestě proti Izraeli.

Fetterman, který již dříve zdůraznil, že nechce Izraeli klást „žádné podmínky“, také vyzval Bidena, aby „zasáhl“ proti Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Není zcela jasné, jakou podobu by takový zásah měl, i když nejpravděpodobnější cestou se jeví zákulisní diplomacie.

Existuje také určitá domněnka, že američtí představitelé se domnívají, že myšlenka zatýkacích rozkazů je kontraproduktivní pro snahy o dosažení příměří nebo dohody o rukojmích nebo obojího v konfliktu.

Pondělní zpráva agentury Bloomberg uvedla, že „Spojené státy a jejich spojenci“ se obávají, že vydávání takových poznámek by nakonec „potenciálně ohrozilo dohodu“.

„Obáváme se, že Izrael odstoupí od příměří, pokud bude ICC pokračovat ve vydávání zatykačů,“ dodala zpráva Bloomberg s tím, že země v rámci Skupiny sedm, neboli G7, „zahájily tiché diplomatické úsilí předat toto poselství Izrael.“ Sídlo soudu je v Haagu.

Jako u všeho v konfliktu opět panuje neshoda v tom, zda jde o skutečnou obavu, nebo jen o záminku, která má pomoci sestřelit případná obvinění.

Andarabi řekl: „Pokud říkáme, že příkazy k zatčení vydané Haagem nějak brání Izraeli v dodržování příměří, jsme v bludu.“ Dodal: „Izrael už měsíce brání příměří, což má za následek zabíjení tisíců a tisíců Palestinců a brání poskytování pomoci.“

Ale Rubin odpověděl: „Pokud je vaším cílem zastavit válku… chcete překážky v tomto směru spíše zmenšit, než je zvyšovat.“

Dodal: „Pokud považujete každého člena izraelské vlády za válečného zločince, snižujete jeho pobídky ke změně kurzu.“ „Říkáte jim, že nemohou bránit své vlastní občany, a pokud uzavřou dohody o ukončení konfliktu, půjdou do Haagu.“

The Note je sloupek připravený Niallem Stanagem.