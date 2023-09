Jaromír Jágr, bývalá hvězda Pittsburghu Penguins, se vrací v 51 letech do České republiky

PITTSBURGH (KDKA) — Jaromír Jágr je připraven na další sezónu s rodným Raidory Kladno Knights v České republice.

Jednapadesátiletý hokejista vlastní tým a za Knights hraje od své poslední sezony v NHL v roce 2018. V příspěvku na Facebooku z 16. září Jágr uvedl, že je plně nasazen na svou 36. sezónu v profesionálním hokeji.





„Už je to nějaký čas“ Řekl to v příspěvku na Facebooku Přes Google Translate. „Nicméně úzkost a očekávání před startem… jsou stále stejné.

Jágr byl draftován Penguins v roce 1990 celkově jako 5. a v Pittsburghu strávil 11 sezón. V roce 1999 byl MVP NHL a v letech 1991 a 1992 byl klíčovou součástí týmů, které vyhrály Stanley Cup.

V Pittsburghu pětkrát vyhrál Art Ross Trophy jako šampion bodování NHL a s Penguins zaznamenal 1079 bodů.

Jágr byl po sezóně 2000-2001 vyměněn do Washingtonu Capitals. Jágr později hrál za New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames.

V 1733 zápasech NHL má na kontě 766 gólů a 1155 asistencí. Jeho 1921 bodů je v historii NHL druhé za Waynem Gretzkým. Hvězda Penguins Sidney Crosby je s 1502 body 15. na seznamu.

Rytíři Kladno Knights odehráli svůj první zápas 15. září a aktuálně vedou 0:2. Kladno je západně od Jágrova rodného města Prahy.