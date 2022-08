Nachází se pár kroků od Prašné Brány v srdci Staré Prahy v ulici tradičně plné pekáren. KolachérieNová pekárna nabízející klasické koláče s moderním nádechem.

Majitel Oscar nikdy nečekal, že si v Praze otevře pekárnu. Ale v důsledku pandemie vyvolaného snížení nájmu u prvotřídních nemovitostí v centru města – stejně jako rostoucího pohybu směrem k zaměření na autentické, esteticky uvědomělé české podniky v historické čtvrti – viděl Oscar příležitost.

Pekárna a kavárna – malá, ale útulná s tichým zeleným interiérem, který plynule splývá se staletou budovou – láká turisty i místní. A co je nejdůležitější, znovu a znovu je přitahuje, každé ráno si pochutnávají na ručně vyráběném pečivu z kvalitních surovin a pomalu kynoucího těsta.

Nabízený koláč není obecně žádnou novinkou: je to klasika a využívá tradiční recepturu a postupy, které české babičky praktikovaly po generace. Novinkou je lahodný koláč, který Oscar debutoval po cestě do Spojených států. Menší hranaté šunkové a sýrové sportovní koláče, jablečný sýr nebo kořeněné preclíky jalapeño. Zatímco lahodné koláče se dnes v Praze vyskytují jen zřídka, v České republice má tento koncept dlouhou historii, která sahá až do 19. století.

Lahodné kulache překonalo Atlantik s migrací Čechů do Nového světa, objeveno teprve nedávno. Oscar má pocit, jako by dokončoval nějaký kurz, přinášející tuto českou tradici zpět do Prahy z vnější enklávy tradiční české kultury v Dallasu v Texasu.

To potvrzuje Kolaccheriho filozofii: filozofii, která spojuje staré s novým a snaží se přenést českou kulturu – kulturu nostalgickou zároveň – na fasádu centra Prahy.

Toto širší hnutí bylo vedeno Elegantní Českoprojekt, ve kterém Oskar doufá v zachování a oživení ocenění kultury první České republiky, kterou někteří považují za zlatý věk Česka mezi dvěma světovými válkami.

Nic z toho by však nebylo možné bez majitelů – spolu s pomocí veřejného sektoru – ochotných riskovat vůči institucím, které zastupují Čechy za to, čím by mohly být a čím bývaly. Historické centrum Prahy by nemohlo být luxusnější bez realitních kanceláří s estetickými zájmy, které přesahují základní chamtivost.

Kolachérie Není to okázalé: postrádá jakékoli okázalé nápisy a místo toho spoléhá na ústní podání a kvalitní produkty, aby přilákalo zákazníky a přimělo je, aby se vraceli.

Pro Oscara to nikdy nebylo o penězích. Motivuje ho emocionální uspokojení – a u kolachu, jídla, které mezi Čechy a členy české diaspory vyvolává intenzivní nostalgii, je emocionální hodnota kulaç evidentní.

Seděl na parapetu v obchodě – Oscar bojoval s byrokracií, která neumožňovala stolky na malém prostoru, ale improvizované uspořádání sedadel dodává místu nepopiratelné kouzlo – vzpomeňte si na zákazníka, který se po kousnutí koláče zhroutil mák.

Do budoucna plánuje Kolacherie otevřít druhý, větší areál poblíž IPPavlova.

Brzy budou k dispozici také vegetariánské možnosti, stejně jako stravování a přístup do Wolt, protože turistická sezóna končí a zájem se přesouvá na profesionálnější a místní klientskou základnu.

Pokud hledáte vynikající koláče a dobrou kávu za ceny, které je těžké překonat, přeskočte supermarkety a zajděte do Kolacherie.