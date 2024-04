Astronauti NASA Butch Wilmore a Sonny Williams přilétají na Floridu prvním pilotovaným vesmírným letem Boeingu.

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Dva astronauti NASA pověření prvním kosmickým letem Boeingu s posádkou dorazili na místo startu ve čtvrtek, o něco více než týden před plánovaným startem.

Butch Wilmore a Sonny Williams budou sloužit jako testovací piloti pro kapsli Boeing Starliner, která bude debutovat s posádkou po letech odkladů. Ve čtvrtek letěli z Houstonu do Kennedyho vesmírného střediska.

Kvůli startu 6. května na palubě rakety Atlas poletí vozítko Starliner k Mezinárodní vesmírné stanici na týdenní plavbě. Boeing se snaží dohnat SpaceX, která od roku 2020 vypouští astronauty pro NASA.

Na předchozích dvou zkušebních letech Starlineru Boeingu nikdo nebyl. První v roce 2019 Nepodařilo se na vesmírnou stanici kvůli softwaru a dalším problémům. Boeing Opakujte představení V roce 2022. A naposledy kapsle postižený Kvůli problémům s markýzami a hořlavou páskou, která musela být odstraněna.

Wilmore zdůraznil, že se jedná o zkušební let, jehož cílem je odhalit něco špatného.

„Očekáváme, že to půjde perfektně. Tohle je první let lidské kosmické lodi.“ Proto to děláme.“

NASA najala SpaceX a Boeing před deseti lety a platila společnostem miliardy dolarů za přepravu astronautů na vesmírnou stanici a zpět. Vesmírná agentura má stále zájem získat kapsle od dvou konkurenčních společností pro své astronauty, i když vesmírná stanice dokončí provoz do roku 2030.

„To je kritické,“ poznamenal Wilmore.

Wilmore a Williams budou prvními astronauty, kteří pojedou na raketě Atlas od projektu NASA Mercury na počátku 60. let.

