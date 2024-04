Úsilí pod vedením USA o dodání pomoci do Gazy po moři pokračuje, ale obavy přetrvávají

JERUZALÉM (AP) – Nový přístav v Gaze a doprovodné molo postavené americkou armádou jsou v současné době ve výstavbě, ale probíhá komplexní plán, jak přivést další zoufalé vody. Potraviny potřebné pro palestinské civilisty Zůstává utápěna v obavách o bezpečnost a o to, jak dodávat humanitární pomoc.

Například izraelský přístav se stal terčem minometného útoku, který tento týden poslal vysoce postavené představitele OSN do úkrytu, a stále neexistuje žádné pevné rozhodnutí o tom, kdy bude rekonstrukce probíhat. Dodávky pomoci skutečně začnou.

Zatímco satelitní snímky ukazují stavbu velkého přístavu podél pobřeží poblíž města Gaza, humanitární skupiny jasně ukazují, že mají rozšířené obavy o jejich bezpečnost a výhrady k tomu, jak to bude provedeno. O bezpečnost se postarají izraelské síly.

Sonali Korde, představitelka americké Agentury pro mezinárodní rozvoj, uvedla, že klíčové dohody o bezpečnosti a manipulaci s dodávkami pomoci se stále ještě projednávají. Patří mezi ně to, jak izraelské síly v Gaze fungují, aby to zajistily Humanitární pracovníci nejsou poškozeni.

„Potřebujeme vidět, jak se zavádějí kroky humanitární komunity a IDF, aby pokračovaly v jednání, zapojení, opakování a zlepšování systému, aby se každý cítil v tomto obtížném pracovním prostředí v bezpečí,“ řekl Kordi.

Vysoký představitel americké armády ve čtvrtek uvedl, že Spojené státy jsou na dobré cestě k tomu, aby začaly doručovat pomoc pomocí přístavu a nového mola začátkem května. Dodávky po moři budou zpočátku činit asi 90 kamionů za den a mohly by se rychle zvýšit na zhruba 150 kamionů za den, řekl úředník, který hovořil s novináři pod podmínkou anonymity, aby projednal podrobnosti, které ještě nebyly oznámeny.

Vysoký představitel však připustil, že konečná instalace mostu postaveného v USA na břeh v přístavu bude podléhat bezpečnostní situaci, která je denně vyhodnocována. Úředník uvedl, že izraelská armáda má brigádu – tisíce vojáků – a také lodě a letadla, které se věnují ochraně zásilek.

V reakci na otázku týkající se nedávného minometného útoku vojenský představitel uvedl, že Spojené státy usoudily, že to nemá nic společného s humanitární misí, a dodal, že bezpečnost v okolí přístavu bude „silnější“, až začnou dodávky.

Kromě toho Spojené státy trénovaly útočné a obranné postupy, aby zajistily ochranu amerických sil operujících v doku a na plovoucí plošině několik mil od pobřeží.

Pomocné organizace byly otřeseny zabitím sedmi lidí Pomozte pracovníkům v globální centrální kuchyni při izraelském náletu 1. dubna, když cestovali v jasně označených vozidlech na izraelskou doručovací misi. Vraždy zesílily mezi některými humanitárními skupinami pocit, že by se mezinárodní společenství mělo místo toho zaměřit na tlačení Izraele, aby zmírnil překážky při doručování pomoci po silnici kamiony.

World Central Kitchen Crew, kteří byli Vyznamenán na vzpomínkovém obřadu Ve čtvrtek ve Washingtonu byli mezi více než 200 humanitárními pracovníky zabitými v Gaze, což je číslo, které je podle OSN třikrát vyšší než jakýkoli předchozí počet humanitárních pracovníků za jediný rok jakékoli války.

Výstavba přístavu a mola přichází v době, kdy Izrael čelí rozsáhlé mezinárodní kritice kvůli pomalému toku pomoci na palestinská území, přičemž OSN uvádí, že nejméně čtvrtina pomoci Obyvatelstvo sedí na pokraji hladomoru.

Námořní cesta bude fungovat takto:

Palety s pomocí budou zkontrolovány a naloženy na komerční lodě hlavně na Kypru, které pak poplují asi 200 mil k velké plovoucí plošině, kterou staví americká armáda.

Palety budou přemístěny na nákladní auta, přemístěny na menší vojenské lodě a poté se přesunou několik mil k mostu, který bude dlouhý asi 1800 stop, neboli 550 metrů, a izraelská armáda jej ukotví na pláži.

Nákladní vozy poté sjedou po mostě na bezpečnou přistávací plochu, kde budou palety distribuovány humanitárním agenturám. Americký vojenský představitel řekl, že tato mise může trvat několik měsíců.

Zástupce OSN uvedl, že přístav se bude pravděpodobně skládat ze tří oblastí – jednu kontrolovanou Izraelci, kde by se pomoc vykládala z mola, další, kam by se pomoc dopravovala, a třetí, kde by na vyzvednutí zboží čekali palestinští řidiči najatí OSN. . Pomoc před přepravou do distribučních míst.

a Výstavba nového přístavu Podle satelitních snímků, které ve čtvrtek analyzovala The Associated Press, se vojenské operace v pásmu Gazy během posledních dvou týdnů rychle rozvíjely. Lodě amerického námořnictva a armády v zámoří začaly stavět velký dok nebo plovoucí plošinu.

Přístav se nachází jihozápadně od města Gaza, mírně severně od silnice spojující Gazu, kterou během bojů vybudovala izraelská armáda. Tato oblast byla kdysi nejlidnatější oblastí v regionu, než začala izraelská pozemní ofenzíva, která zatlačila více než milion lidí na jih směrem k městu Rafah na egyptské hranici.

Žádná ozbrojená skupina se bezprostředně nepřihlásila k odpovědnosti za minometný útok, ke kterému došlo ve středu v přístavu, a nikdo nebyl zraněn. Odráží to ale pokračující hrozby ze strany Hamasu, který prohlásil, že odmítne přítomnost jakéhokoli nepalestinského občana v Gaze.

Vysoký politický představitel Hamasu Agentuře Associated Press to řekl Khalil Al-Hayya Skupina bude považovat izraelské síly – nebo síly z jakékoli jiné země – umístěné na molu, aby jej střežily, za „okupační a útočnou sílu“ a bude se jí bránit.

Světový potravinový program Organizace spojených národů souhlasil, že bude stát v čele úsilí o poskytování pomoci. „Je pro nás zásadní, abychom byli schopni fungovat, oslovovat komunity, uspokojovat potřeby a činit tak bezpečným a zajištěným způsobem,“ řekl Karl Skau, zástupce výkonného ředitele Světového potravinového programu, ve čtvrtek v United. národy. Řekl také, že přístavní mise by měla být jen jednou součástí širšího izraelského úsilí o zlepšení udržitelných dodávek pozemní pomoci, aby se zabránilo hladomoru.

Představitel OSN, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby diskutoval o zákulisních jednáních, uvedl, že ohledně toho, jak Izraelci zacházejí s bezpečností přístavů, zůstává mnoho sporných bodů. Oficiální představitel uvedl, že armáda se snaží zřídit dálkově ovládané zbrojní závody, proti čemuž se OSN staví, ačkoli není jasné, jaké zbraně byly popsány.

Ve čtvrtečním prohlášení izraelská armáda uvedla, že „bude pracovat na zajištění bezpečnosti a logistické podpory iniciativy“, včetně výstavby mola a přepravy pomoci z moře do pásma Gazy.

Přístav poskytne kritickou dodatečnou pomoc, protože dostat více zásob do Gazy přes pozemní přechody se ukázalo jako problém, protože dlouhé pohotovostní vozy čekají na izraelské inspekce. Předchozí snahy získat půdu po moři ztroskotaly Celosvětový útok na centrální kuchyni.

Země dokonce zkoušely shazovat pomoc z nebe, což je taktika, o níž humanitární organizace říkají, že je to poslední možnost, protože nemohou dodávat pomoc ve velkém množství a vedla k úmrtím.

„Čím více času trávíme řečmi o JLOTS, tím více mluvíme o výsadcích – to vše se stává důležitějším,“ řekl Bob Kitchen, viceprezident IRC pro mimořádné situace, s použitím americké vojenské zkratky pro U.S.-built molo. Velmi drahé, relativně malé měřítko a vedlejší účinek. „Je to rozptýlení.“

___

Baldur hlásil z Washingtonu. Spisovatelé Associated Press Menelaos Hadjicostis v Nikósii na Kypru a Edith M. Lederer v OSN, Joseph Federman v Jeruzalémě, Ellen Knickmeier ve Washingtonu a Abby Sewell v Istanbulu.