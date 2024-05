Panamské volby: Voliči volí prezidenta po posouzení nejpravděpodobnějšího kandidáta

před 3 hodinami

Bývalý prezident Ricardo Martinelli byl nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství, dokud mu nebylo zakázáno kandidovat poté, co byl odsouzen za praní špinavých peněz.

Průzkumy veřejného mínění staví Molyneux do vedení. Čtyřiašedesátiletý právník, který patří ke straně Realizando Mitas (Dosahování cílů), byl Martinelliho kandidátem na místopředsedu.

Ale poté, co byl Martinelli odsouzen k téměř 11 letům vězení za praní špinavých peněz, se Molino zapojil do prezidentského klání.

Řada nedávných průzkumů veřejného mínění postavila pana Molyneuxe do popředí, ale vzhledem k tomu, že asi pětina registrovaných voličů tvrdí, že zůstávají nerozhodnutí, mají jeho soupeři stále velkou šanci.

Šedesátiletý muž vede kampaň pod heslem „Bezpečná změna“. Slíbil investovat do Panamského průplavu, jednoho z hlavních motorů panamské ekonomiky.

Komentář k fotce, Martin Torrijos byl prezidentem již dříve a jeho kampaň nesla pouze jeho křestní jméno

Kandiduje za lidovce, do kterých vstoupil loni poté, co vedl Revoluční demokratickou stranu.

Romulo Ro (59 let), bývalý předseda představenstva Panamského průplavu, se podruhé uchází o národního prezidenta poté, co v roce 2019 prohrál se současným prezidentem Laurentino Cortizo.

Devětačtyřicetiletý právník kandidoval jako nezávislý v roce 2019 a tentokrát kandiduje za hnutí The Other Way.