Co potřebuje ‚Starfield‘ vydat spolu s rozšířením ‚Shattered Space‘?

Hvězdné pole Bethesda

Starfield právě vydal nový patch v beta verzi, který přidává některé legitimně užitečné položky kvality života, přepínání obtížnosti, dekorace lodí, záložky inventáře a skutečné mapy měst a povrchů. Později budou přidána vozidla. Ale jsem velmi nadšený z této nové aktualizace, kterou nazývají Starfield: Visions:

Objevte rozmanitější svět s rozmanitějšími a aktualizovanými poznatky. Představujeme nové planetární biomy, barevnější světy, novou faunu a flóru, archeologii, záchranu a mnoho dalšího…

Nové biomy anomálních planet vytvářejí ještě exotičtější a rozmanitější svět k prozkoumání.

Podivná stvoření se vyvinula na odchylných planetách a přinesla nový život a pohyb do těchto děsivých krajin.

Vesmír se stal exotičtějším, živějším a vzrušujícím k prozkoumání. Nové odstíny oblohy a trávy umožňují jedinečnější světy a rozmanitější škálu sci-fi estetiky.

Nové druhy vody vytvářejí zvláštní světy, které lze objevovat nad i pod povrchem.

Atmosféra a obloha se zlepšily a bouřkové povětrnostní podmínky nyní mohou vytvářet duhu v planetárních atmosférách.

Mimozemské planety lze prohledávat a objevovat záhadné artefakty, které lze prohlásit za trofeje. Tyto další objekty lze přemístit do obyvatelných základen a vytvořit tak ukázku vašich cest napříč vesmírem.

S rozmanitějšími planetami přichází více důvodů k průzkumu. Popusťte uzdu svému vnitřnímu archeologovi a hledejte v galaxii planety obsahující prastaré kosti mimozemských forem života. Úplné a neporušené kostry jsou zvláště vzácné a zvláště cenné.

Oh, omlouvám se, to byl překlep. Chci říct, že to bylo ono Žádný nebeský muž aktualizovat vize, Zpátky z listopadu 2018. Ale já se snažím říct, že ano, kromě nových misí a příběhu rozšíření si myslím, že něco takového je to, co Starfield potřebuje nejvíce.

Žádný nebeský muž Ahoj hry

No Man’s Sky prošlo aktualizací za aktualizací, aby hru postavila, ale toto je hra, která se ji snažila vrátit k původním misím objevování nádherných planet, které byly při spuštění dost neplodné a často vůbec ne tak skvělé.

Starfield je přinejmenším před tím, kde v tomto oddělení spustil No Man’s Sky, protože si myslím, že má často krásné krajiny, ale myslím, že by mu prospěly zásadní úpravy jeho procedurálních generačních systémů, aby bylo prozkoumávání těchto planet zajímavější a dalo hráčům důvod. vydat se na místa, kam by se jinak nedostali, aby našli věci, které nedokázali předvídat, místo aby přistáli kdekoli a našli stejných osm typů civilních základen nebo pirátských základen vzdálených 500 metrů od sebe.

Konečným cílem Starfield, jak teoreticky od Bethesdy, tak i ve hře, když se připojíte k Constellation, je prozkoumat vesmír. Ale přitom zjistíte, že 950 z 1 000 planet, které Starfield slibuje, neobsahuje nic pozoruhodného, ​​nebo alespoň nic, co byste do konce hry neviděli už tucetkrát. Častokrát najdu Jeden Něco, co jsem možná ještě neviděl, ale těch případů se postupem času stalo málo.

Hvězdné pole potřebuje zajímavější planety, jak z hlediska vizuálního, tak z hlediska biomů, ale počasí, flóra, fauna a samozřejmě zajímavá místa musí být mnohem dál, než jsou nyní, spíše než co nejvíce se opakovat. Líbí se mi také nápad NMS s trofejemi nebo vzácnými relikviemi, které můžete najít při prozkoumávání, protože hra nemá nic šíleného „rare“ jako toto a k dekoraci základny/lodě by se to hodilo.

Myslím, že minimálně v této specifické oblasti je navázání na No Man’s Sky s minimálně 10x vyšším rozpočtem dobrý plán. Sakra, už aktualizují vozidlo No Man’s Sky Land, že?

Následuj mě Na Twitteru, Vlákna, Youtube, A Instagram.

Vezměte si mé sci-fi romány Seriál zabiják hrdinů A Zemská trilogie.