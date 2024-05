Thomas Muller dává dva góly za vítězství Německa nad Českem

HAMBURG, Německo (AP) – Thomas Mueller skóroval dvakrát ve druhém zápase v řadě, když Německo snadno porazilo Českou republiku 3:0 a udrželo si vítězný start v sobotní kvalifikaci mistrovství světa.

Muller, který skóroval dvakrát při úvodní výhře 3:0 v Norsku, v této sezóně ještě neskóroval v šesti bundesligových zápasech za Bayern Mnichov.

První gól padl brzy, když Mesut Ozil centroval od Maria Götzeho na Mullera, který ho s pomocí mírného vychýlení jednoduše poslal do vzdálenějšího rohu.

Nedlouho poté šel těsně po dobré přeměně Julian Draxler a Müllerovu snahu zachránil český brankář Tomáš Vaclík.

Mario Götze byl vedle, když zvedl míč po dobré výměně s Mullerem, který vystřelil nad břevno, když hosté vyhlédli ze své hloubky.

Obránce Jerome Boateng předvedl před koncem prvního poločasu nádhernou přihrávku a následně zadní patu.

Německo mělo téměř ze tří čtvrtin držení míče, téměř celé se zdálo být na české polovině, přičemž přesnost přihrávek 93 procent byla ukazatelem převahy domácích.

Jediný problém, který trenér Joachim Low mohl mít, byl ten, že jeho tým přes spoustu šancí před koncem prvního poločasu nepřidal další branky.

Toni Kroos to po začátku druhého poločasu vykompenzoval střelou do pravé tyče zpoza pokutového území poté, co přihrál Joshua Kimmich.

První pokus Čecha na branku zaznamenal v 63. minutě Burek Ducal.

Muller však o dvě minuty později svým druhým gólem zahnal jakékoli mlhavé myšlenky na comeback, když zblízka proměnil centr od Jonase Hectora.

Ilkay Gundogan nastoupil na posledních 15 minut, aby se vrátil po téměř roce mimo národní tým.

Loew již dříve naznačil, že Česká republika, která ve svém úvodním zápase ve skupině remizovala se Severním Irskem 0:0, byla nejtěžším soupeřem Německa ve skupině, ale vzhledem k tomu se zdá, že šampioni mistrovství světa budou mít s kvalifikací jen malé potíže.

Jinde ve skupině C Severní Irsko porazilo San Marino 4:0 v Belfastu a brzký gól Maxima Medveděva stačil Ázerbájdžánu k tomu, aby v Baku porazil Norsko 1:0, což týmu poprvé přineslo dvě výhry ve skupině mistrovství světa. Ázerbájdžán zahájil zápas výhrou 1:0 v San Marinu.