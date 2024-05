Datum vydání GTA 6 bylo zúženo na podzim 2025 kvůli otázkám ohledně zpoždění

Take-Two Interactive zdvojnásobuje datum vydání pro Grand Theft Auto VI a uvádí, že dlouho očekávané pokračování vyjde na podzim roku 2025, přestože se říká, že by se mohlo posunout zpět na rok 2026. Take-Two oznámilo aktualizované okno vydání pro GTA 6 v krátkém čase. report Jeho poslední příjmy s tím, že jeho aktuální výhled závisí na novém datu.

„Věříme, že toho dosáhneme [Grand Theft Auto VI] Na podzim roku 2025,“ řekl generální ředitel Take-Two Strauss Zelnick IGN v rozhovoru, když se ho zeptali, zda se obává možnosti odložení GTA 6.

Rockstar Games oficiálně odhalilo Grand Theft Auto 6 loni v prosinci, přičemž první oficiální trailer se během 24 hodin stal nejsledovanější videohrou na YouTube. Hra se odehrává v současné Leonidě, fiktivní verzi Floridy, a hráči budou ovládat Lucii a nejmenovaného muže, o kterém se někteří fanoušci domnívají, že se jmenuje Jason.

Od prvního odhalení se kolem data vydání GTA 6 točily otázky a fanoušci se zajímali o podrobnosti, jako jsou aktualizace webových stránek. Interní konflikty ohledně návratové politiky Rockstaru vedly k otázkám, zda bude GTA 6 nakonec odloženo na rok 2026. Nyní se však zdá, že Take-Two Interactive a Rockstar jsou připraveni jej vydat v zamýšleném datu vydání. . .

Aktuálně víme, že Grand Theft Auto 6 vyjde na PS5 a Xbox Series PC verze nebude při vydání dostupná; Doufejme, že PC hráči nebudou muset čekat taky Dlouho hrát.

Pro více informací o Grand Theft Auto 6 se podívejte, jak se zapojili hudební umělci Schoolboy Q a T-Pain, a také se podívejte na naši zprávu shrnující vše, co zatím víme o dalším vstupu do milované franšízy Rockstars. Kromě toho si přečtěte náš analytický článek o tom, jak by GTA 6 mohla být jednou z nejdůležitějších videoher, které kdy byly vydány.

Taylor je reportérkou IGN. Sledovat ji můžete na Twitteru @Ty Nexter.