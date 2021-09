Jaké jsou tedy šance 1 z oznámení o sedmém výročí hry Persona 5: Arena?

A co P4U také?

Začátkem letošního léta Atlus odhalil, že mají pro fanoušky Persony připraveno něco speciálního se sedmi oznámeními na oslavu 25. výročí série, ale nikdo zatím neví, co z nich právě je.

Nyní, když jsme v září, v měsíci, kdy se ukáže premiéra, pojďme se blíže podívat na šance, kdy konečně oznámíme Persona 5: Arena – nebo jakoukoli bojovou hru spojenou s franšízou RPG.

V květnu jsme oznámili, že se Atlus vzdal řady nepoužívaných domén webových stránek spojených s hrami Persona, Ale ten, kdo na tom žil, byl P5U.JP.

Udržoval tento sen naživu, že nová příležitostná bojová hra v aréně by se v určitém okamžiku mohla dostat dolů, protože tituly Persona 4: Arena byly pod zkratkou P4U.

O něco později v červenci Naoto Hiroaka, senior generální ředitel a generální ředitel divize spotřebního softwaru studia, sdílel rozhovor s Famitsu u příležitosti 35. výročí Atlusu, ve kterém měli několik zajímavých věcí, které by mohli říci o svých nadcházejících projektech.

Hiroaka řekl přes ústřední osoba.

Manažer Atlus dále uvedl, že jsou zaneprázdněni prací na „některých dalších neohlášených velkých projektech, které vás překvapí“, i když nebylo rozhodnuto, zda budou či nebudou spojeni s Personou.

Největší věcí z uvedeného rozhovoru byla část o spolupráci s jinými společnostmi, kterou samozřejmě již dříve dělali spoluprací s Arc System Works na Persona 4: Arena a Ultimax.

To všechno na straně Atlus zní docela slibně, ale co znalci bojových her jsou součástí rovnice?

Od vydání Ultimaxu zpět v roce 2014 na konzolích se ArcSys ocitl na horkém trhu s licencovanými bojovými hrami.

Zdá se, že obrovský úspěch Dragon Ball FighterZ silně stmelil vývojáře jako první studio pro další společnosti hledající vlastní bojovníky.

Poté jsme to viděli s Granblue Fantasy: Versus ve spolupráci s Cygames a poté nedávno s nadcházejícím vydáním Dungeon Fighter: Duel with Nanas.

Všechny tyto projekty vytvářejí potenciální překážku tomu, aby se Persona 5: Arena dostala ze země, protože kolem je spousta zdrojů.

ArcSys stále podporuje Guilty Gear Strive jako své velké zaměření, a Granblue bude i nadále vidět nové DLC a DBFZ, které nedávno dostaly velkou aktualizaci Scale.

Vypadá to, že ve studiu v současné době pracují čtyři týmy, které bojují se skupinami Guilty Gear, BlazBlue, Granblue a DBFZ.

Guilty Gear se v nejbližší době nikam nechystá, i když nevíme, o co se zbývajícím třem zatím jedná.

Vzhledem k tomu, že BlazBlue: Cross Tag Battle je mezi nimi nejstarší, kdo přestal vidět nový obsah, dává smysl, že tým pravděpodobně momentálně pracuje na Duelu DNF.

Pokud jde o tým Dragon Ball, my Bylo oznámeno, že se nedávno začala vyvíjet nová rozsáhlá bojová hra založená na populární sérii anime/mangaZdá se, že jsou nejlepším nebo jediným kandidátem.

Týmu Granblue tak zůstane jen šance získat povlečení postavy, což umožní, že příští P5U bude podle jejich plánu … ale podle výrobního plánu by bylo příliš brzy na oznámení v blízké budoucnosti .

I když časové osy v tuto chvíli nejsou úplně totožné, neznamená to, že mezi sedmičky nevyjde z Atlusu nějaké oznámení o bojové hře.

Zajímavé je, že nadcházející premiéra v tomto měsíci vypadá, jako by to mohlo souviset s Personou 4 na základě designu na výročním webu.

Může to znamenat, že Persona 4: Arena Ultimax dostává aktualizovanou verzi na moderním hardwaru, což byste určitě ještě ocenili, kdyby P5U ani zdaleka nebyl tady.

Po velké aktualizaci ikony Vrátit zpět na Guilty Gear XX Accent Core Plus R, ArcSys uvedl, že chtějí podobnou změnu dát i některým svým dalším předchozím titulům – Charakter tohoto zákona by v současnosti mohl lépe vyhovovat.

V současné době je Ultimax hratelný pouze na PlayStation 3 a Xbox 360 (není k dispozici ani díky zpětné kompatibilitě na Xbox One nebo Series X | S), takže se zasekl na starším hardwaru, ke kterému již mnoho/většina hráčů nemá přístup.

Samotný Atlus nedávno zaznamenal obrovský úspěch při opětovném vydání hry Persona 4: Golden poprvé ve službě Steam, prodalo se přes milion kopií a otevřelo se společnosti oči zkoušet více prodejen.

To může také odpovídat videohře leaker Řekl Zippo v červencis ohledem na to, že napsali remaster Ultimax, bude součástí oznámení o výročí s vydáním plánovaným na rok 2022.

Záznam společnosti Zippo o těchto typech úniků je však poněkud smíšený, takže jen jejich slovo rozhodně nestačí k tomu, aby se tato dohoda ještě uskutečnila.

Jen proto, že Atlus má také sedm věcí, které musí odhalit, neznamená, že většina z nich bude skutečnými vydáními videoher. Fanoušci také očekávají, že v rámci oslav budou také vidět události jako koncertní série a něco jako nové oblečení.

Znovu vydání hry Persona 4: Arena Ultimax zatím vypadá jako nejpravděpodobnější projekt, který by mohl vzejít jak z videohry, tak z nadějí bojovníků v sérii.