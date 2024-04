Pět myšlenek: kontrola po sedmé

Kampaň českého mistrovství světa žen 2024 neskončila písní, ale záchranou. Skončil na vysoké úrovni, když skončil třetí v zápase o bronz, když prohrál s Finskem v rozstřelu.

Po (n)ish

Čtvrté místo se nemá za co stydět, i když je hledisko nasazeno výše než kdy jindy. Světlou stránkou je hloubka českého programu, když se celý turnaj bez dvou svých nejlepších hráčů dokázali přiblížit na jedinou ránu bronzové medaili.

Tento zápas ještě více hlava-nehlava ukazuje, kde Česko na mezinárodní scéně zaostává. Proti USA ani Kanadě nedokázali vstřelit jediný gól a ve třech zápasech dovolili Severoameričanům 15 branek. I když mohli fyzicky konkurovat Američanům a dovedně Kanaďanům, byli prostě na obou stranách překonáni a předčíni. Češi těžce plnili své herní plány a ve třetích třetinách vypadali unaveněji než jejich soupeři. Proti Finsku možná únava přispěla k výpadkům v obraně, které vedly ke dvěma uspěchaným gólům, ale boj v zakončení je vedl k vyrovnání po regulaci.

Zpět ke světlé stránce: Vědí, na čem musí pracovat.

MVP týmu

V tomto týmu bylo mnoho špiček, ale musím dát ocenění Natálii Malinkové. V zajímavém zvratu událostí byl jmenován do hvězdného týmu médií pro celý turnaj, ale nebyl jmenován jako jeden ze tří nejlepších hráčů svého týmu, jak hlasovali trenéři. Tuto poctu si odnesly brankářka Klára Beslarová, obránkyně a kapitánka týmu Aneta Tejralová a útočnice Klára Himlarová.

Himmlerová se spojila s mladou hvězdou Adélou Sabovalevovou a bruslila vedle Mlinkové na jedné z nejlepších lajn turnaje. Poctu si Tejralová jistě vysloužila za ofenzivní i defenzivní um, ale i fyzičku a houževnatost na ledě. A Beslerová udělala přesně to, co byste od brankáře požadovali, vždy ve správné pozici a schopné zastavit atletické hry. Na turnaji vytvořil nový rekord času na ledě, ve všech sedmi zápasech hrál každou minutu.

Za mě si Mlýnková tuto poctu zaslouží, protože šlápla do největší díry týmu – absence Kateřiny Mrázové v první šestce – a dodala týmu potřebnou jiskru. Není to jen jeho tým, který vede šest bodů v sedmi zápasech, ale jeho hattrick proti Švýcarům. Mlýnková byla na tomto turnaji silou, se kterou se dalo počítat. Je to tísnivý prediktor, neúnavný backchecker, ukázal fyzickou zdatnost získanou v NCAA a je ohromen svou dovednostní hrou. V závěrečném prodloužení proti Finsku se několikrát utrhl a měl šance na skórování. Ale pro Buxův odskok mohla být klidně bronzová medailistka Češky.

Béďo, správný den…!!! 😍 Trefování šibenic by nám dnes šlo, po projektu Daniely Pejšové se podruhé v zámku prosazuje Natalie Mlýnková! 🔥 🇨🇿⚔️🇨🇭 5:1#narodnitymzen #Seskihokage #Ženský svět pic.twitter.com/VuL21nj1UX — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) 9. dubna 2024

Klíčový moment

To nebyl žádný průšvih, protože o bronzové medaili se rozhodovalo v rozstřelu. Oba týmy byly v zápase o bronz vyčerpané. Sníh se nakláněl sem a tam. Finsko se dostalo dvakrát do vedení, než Česko vyrovnalo. Přestože dali Češi na začátku zápasu výhodu rychlostí a fyzičkou, kterou mohli přinést, když se hra zpomalila a stala se méně fyzickou, vypadali Finové jako lepší tým. Zápas o bronz byl dovednostní hrou první-třetí.

Pro diváka bylo 10minutové prodloužení tři na tři v zápase o bronz nejnapínavějším hokejem turnaje. Šancí bylo na obou stranách mnoho, byly tam neuvěřitelné zákroky, byly tam chyby, které zastavovaly srdce; Byla to ukázka vytrvalosti a odhodlání. Dav byl na kraji svých sedadel, lapal po dechu a jásal při každé příležitosti.

Pak došlo ke střelbě. Devět střel, tři góly. A bronzová medaile byla oceněna spíše záchranou než gólem. Přestože to byl pro finský tým nádherný okamžik, člověk si mohl představit výstižnější výsledek.

Po prohře Finska v rozstřelu v zápase o zlato v roce 2019 proti Spojeným státům IIHF změnila pravidla tak, že zápas o zlato nelze rozhodnout v rozstřelu. Po shlédnutí všech těchto týmů, jak jdou do prodloužení, se člověk musí ptát, jestli by neměly být stejně nasazené pro bronzovou medaili.

Co bude dál?

Spusťte to znovu.

Od českých hráčů toho bylo letos velmi málo. Příchod Kláry Beslařové byl pro ně přínosem, na modré čáře se vynořili jejich hráči a mladíci a v popředí mají mladé hvězdy. Na této úrovni se bude nadále prosazovat zdravý český tým.

Potřebují více zkušeností, individuálně i jako tým, proti nejlepším týmům na světě. Jejich čtvrté místo je drží ve skupině A. Pokud jde o jednotlivce…

Kde vidět české hvězdy

Kromě tří hráčů z tohoto seznamu, kteří již hrají PWHL, se očekává, že se několik hráčů tohoto týmu přihlásí na draft 2024. Překvapilo by mě, kdyby byla vybrána Beslerová a obránce Danila Bejová. Další hráčkou, která by se mohla výrazně prosadit v roli v dolní šestce, je útočnice Noemi Neubauerová, která v této sezóně podepsala smlouvu s PHF Metropolitan Riveters a místo toho hrála s Brynäs IF ve Švédsku.

Jediná česká střelkyně v rozstřelu o bronz Klára Himlarová ukončila univerzitní kariéru v St. Cloud State. Pokud se přihlásí na draft, bude také reálnou hrozbou pro umístění na soupisku v příští sezóně.

Její spoluhráčka Natalie Mlinková zakončila svou kariéru jako hokejová východní hráčka roku na University of Vermont. Má další rok způsobilosti NCAA a mohla by ho strávit na jiné vysoké škole, ale je to také působivá vyhlídka.

Konečně…můžete vidět hvězdy tohoto týmu, které příští rok hostí Mistrovství světa žen v Česku.

Bonusová myšlenka: vibrace

I když zápasy neskončí tak, jak by si Česko přálo, hra je nakonec o zábavě a to je důvod, proč je tento tým tak úspěšný.