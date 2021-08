Pivní otázka s Mathieu Poirierem – pondělní časopis

V uplynulém měsíci se zdálo, že veškerá pozornost je věnována návratu velkých akcí, jako jsou koncerty, festivaly jídla a piva a další tak velké akce, kterými je Victoria tak slavná. Nyní, když jsou tyto věci mimo provoz, je na čase, aby začaly prosvítat zvláštnější události.

Pokud Cantillon neznáte, je to pivovar světové třídy mimo belgické hlavní město Brusel. Někteří z nejlepších Lambics a Gueuzes, známých také jako pivo z vlastní výroby, jsou známí jako malý podvod. Každý rok se ve stovkách barů po celém světě koná akce s názvem Den Zwanze. Tato událost je v podstatě jedinou šancí vyzkoušet jednorázové pivo vyrobené speciálně pro daný den a v případě kanadských míst, kde to můžete vyzkoušet, najdete jen jedno z této strany Ontaria.

Drake Eatery bude pořádat svou verzi akce ve stejný den jako všichni ostatní: 25. září. Protože se jedná o jedno ze tří kanadských míst a umístění hostitele na západním pobřeží pro více instancí této události, musíme si myslet, že máme štěstí, že máme mezi sebou takové prestižní místo.

Podrobnosti o vstupenkách budou brzy k dispozici, ale v minulosti zahrnovaly exkurzi se čtyřmi pivy, včetně show Zwanze Day, lehkého oběda podávaného šéfkuchařem Chrisem Claassenem, který nedávno přišel do The Drake z The Courtney Room, a přístup k dokonale upravené menu piva, které předvádí téma Vysoce žádané nápoje.

Dalším místem, které přivedlo zpět špičkové události, je Smiths Pub. Tap Takeovers vždy poskytovalo skvělou příležitost vyzkoušet širokou škálu piv z některých velkých místních pivovarů. 28. srpna budou hostit Field House Brewing z Abbotsfordu a Chilliwacku na odpoledne lahodných dezertů, a pokud jste neviděli jejich nádvoří, je to skvělá příležitost, jak si užít jednu z nejhezčích a nejpohodovějších teras Victoria. V červenci nedávno pořádaná akce Tap Takeover se společností Salt Spring Island Brewing Co. byla … Skvělý příklad bezpečně pořádané malé akce, která nám všem dá na co se těšit letos na podzim.

Když už mluvíme o vaření Salt Spring Island, pokud jste si toho nevšimli, udělali také kus práce na svém vzhledu a jménu. Pivovar, dříve Salt Spring Island Ales, přejmenoval a vydal několik nových nabídek, včetně vynikající nové české Pilsner, Mount Maxwell Lager, na počest nejvyššího bodu ostrova.