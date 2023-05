Příběh o dospívání o monstrózní „mantře“, kterou Sumerové získali pro Severní Ameriku (EXKLUZIVNÍ)

Sumerian získal severoamerická práva na brutální příběh „Maskot“, který měl světovou premiéru v lednu na Slamdance a mezinárodní premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu téhož měsíce.

Sumerian letos plánuje limitované uvedení v kinech pod anglickým názvem „Fortunate Son“. Dohoda představuje druhou akvizici nové filmové a streamovací divize společnosti Sumerian, která byla zahájena letos.

Více od Variety

Zakladatel Sumeru Ash Avildsen řekl, že film je „temným, brutálně originálním a nádherně natočeným filmem soustředěným kolem problémové mládeže v nekonvenčních domovech. Nepochybně udeří na strunu divákům, kteří oceňují drsné drama, jako se to stalo mně.“

Svým radikálním chováním teenager Jerry ohrožuje nejen sebe, ale celou svou rodinu. Jerry na první pohled působí jako obyčejný teenager. Žije se svou svobodnou matkou Abby a mladší sestrou v klidném přímořském městečku a vypomáhá v ústavu pro mentálně postižené.

Ale uvnitř se Jerry, který se narodil se zdeformovanými zuby, cítí osamělý a frustrovaný. Hledá nějakou formu osvobození od toho, zapojuje se do nelegálních bojů. Když ho Abe, který mu vždy dával bezpodmínečnou, ale také ohromnou lásku, začne opouštět, něco praskne. Jerryho chování je tak extrémní, že destabilizuje nejen jeho samotného, ​​ale i celou rodinu.

Amulet napsal Gustav Beck, režíroval Remy van Heugeten a pro Bend v Nizozemsku produkoval Joram Willink. Ve filmu hrají Liam Jeans, Marty Rimmers, Gert van Rampelberg, Leopold Witt a Joes Prowers.

Willink řekl: „Po mimořádně vřelém přijetí veřejností i tiskem na Slamdance jsem nadšený, že se „Maskot“ dostal k velkému publiku v amerických kinech a na VOD. Jeho předmět – psychologie radikalizace mládeže – Jsme velmi vděční, že Sumerian sdílí stejnou vizi filmu s jeho současným tématem, dopadem a kvalitou.“

„Maskot“ je druhým filmem Van Heugtena, jehož „Gluckauf“ (Můj syn) získal čtyři Zlaté drápy, nizozemskou cenu za nejlepší film, včetně nejlepší režie a nejlepšího filmu.

„Maskot“ je Bindova produkce v koprodukci se Savage Film (Belgie) a nizozemskou televizní stanicí BNNVARA. Podpora přišla z Nizozemského filmového fondu, Dutch Film Production Incentives, CoBO, Vlámského audiovizuálního fondu a Flanders Tax Shelter.

Willinkovy tituly zahrnují „The Judgment“ (2021, Palm Springs a Shanghai Film Festivals, čtyři Zlatá telata, včetně nejlepšího filmu), „My Extraordinary Summer With Tess“ (2019, zvláštní uznání, Berlinale), „Son of Mine“ (2015, Soutěž Tiger of Rotterdam, Čtyři zlatá telata, včetně nejlepšího filmu, a „Cheef, Look, Love“ (2004, Berlinale Panorama).

Nejlepší sestava

Popsat Newsletter je různorodý. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.