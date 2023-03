Rotační projekty po celém světě

březen 2023

podle Brad Weber





Peru

Tento měsíc má Chincha Rotary Club představit nový přírůstek do útulku pro zranitelné dívky ve věku od 5 do 17 let v okrese Ica. Dívky, opuštěné rodinami nebo oběti zneužívání, „potřebují hodně psychologické pomoci,“ říká bývalá prezidentka klubu Monica Aviles Calderónová. První budovu s kapacitou 30 obyvatel klub dokončil v roce 2000. Počet dívek bydlících v azylovém domě se brzy zdvojnásobil. Od roku 2018 klub rozšířil svou kapacitu o další budovy, z nichž každá stála asi 35 000 $. Tyto tři nové struktury byly financovány hlavně z darů Rotary Club of Flawell, Švýcarsko, a District 2000 (Lichtenštejnsko a Švýcarsko). Klub Činča vybral zbývající prostředky.

spojený stát

Tradice jižního Michiganu vypráví o poutníkovi, který doručil semena melounu majiteli skleníku. Výsledný meloun oslavili měšťané každoročním festivalem v jeho 63. ročníku. Rotary Howell se k oslavám připojil prodejem zmrzliny s příchutí vodního melounu. V srpnu prodal 40členný klub během víkendového veletrhu 7000 zmrzlinových pohárů a 1500 půlgalonových nádob. Více než 100 lidí, včetně rotariánů, členů klubu Interact na Howell High School a školních sportovců, se ukázalo pomoci. Toto úsilí získalo až 30 000 $ na stipendia, místní programy pro mládež a další komunitní projekty. „Je docela běžné, že bez ohledu na to, kdy řekneme, že začneme prodávat, bude tu řada,“ říká Sandy Cortez, bývalý prezident Howell Clubu. „Lidé z toho šílí.“