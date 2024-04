Náhled: Česká republika vs Arménie – předpověď, týmové novinky, sestavy

Sports Mole recenzuje úterní přátelský zápas mezi Českou republikou a Arménií, včetně předpovědí, týmových novinek a možných sestav.

Česká republika Pokračují v přípravě na UEFA Euro 2024 přátelským zápasem proti… Arménie V úterý v Praze.

Ivan HašekČeská éra začala minulý týden vítězstvím nad Norskem a Češi se budou snažit na toto zlepšení navázat poté, co si těsně zajistili své místo v Německu.

Náhled zápasu

© Reuters

Páteční vítězství 2:1 nad Norskem bylo pro Haška dobrým začátkem jeho druhého působení v českém národním týmu, po 15 letech od jeho prvního funkčního období.

Cíle od David Zima A Antonín Barák Česká republika byla svědkem zvratu zápasu poté, co se Norsko brzo dostalo do vedení a zvítězilo venku nad týmem, který zahrnoval oba týmy. Erling Haaland A Martin Odegaard Bylo to velké pozitivum.

Na jeho místo nastoupil Hašek Jaroslav Šilhavýkteří odstoupili po své neuspokojivé kvalifikaci na Euro 2024, ve které Češi skončili druzí za Albánií.

Výhra nad Moldavskem v závěrečném kvalifikačním zápase byla zásadní pro zajištění jejich postupu do finále, protože porážka by je vyvedla z přímého finále.

Pokračující silný homerun zde bude na pořadu dne, přičemž Česká republika prohrála od září 2020 pouze jeden domácí zápas, což jim pomůže do června.

Arménie je tým, který jim dělal problémy již dříve, protože po domácí porážce 2:1 s dalším soupeřem nakonec přišli o kvalifikaci na mistrovství světa 2014.

Oba týmy se střetly také v kvalifikaci na mistrovství světa 2006 a v roce 2016 v přátelském utkání, kde Česká republika vyhrála všechna čtyři další střetnutí, naposledy rutinně 3:0.

© Reuters

Zklamání Arménie pokračovalo porážkou 1:0 doma s Kosovem minulý týden a prodloužila její sérii bez vítězství na sedm zápasů.

Zatímco v kvalifikaci o Euro 2024 se od Havakakanu mnoho nečekalo, čtyři body z cest do Walesu a Turecka a výhra nad Lotyšskem je postavily do sporu.

Následovala však nevysvětlitelná porážka venku v Lotyšsku, začátek špatné výsledkové řady, přičemž jediným pozitivem byla remíza Walesu 1:1 v Jerevanu.

Oleksandr PetrakovHráči v Rusku jsou náchylní k vážným chybám, o čemž svědčí některé nedávné porážky, které utrpěli – 6:0 v Německu, 9:0 v Norsku a 5:0 doma se Severní Makedonií a Ukrajinou.

Navzdory tomu, že v posledních zápasech dává méně gólů, Arménie stále bojuje o góly a bude doufat, že před nadcházející skupinou Ligy národů UEFA, v níž se představí Lotyšsko, Faerské ostrovy a Severní Makedonie, ukáže nějaké slibné signály.

Přátelská formace České republiky:

Formát ČR (všechny soutěže):

Přátelský zápas Arménie:

Formace Arménie (všechny soutěže):

Novinky týmu

© Reuters

Patrik Schick Do českého týmu se vrátil po několika nezdarech kvůli zranění a útočník Bayeru Leverkusen je ve skvělé formě, takže by zde měl vést lajnu.

Jeden z jeho nápadných partnerů Jan Kuchta Kvůli jeho disciplinárnímu porušení však v týmu ne Jacob Brabeck A Vladimír Koval V listopadu to znamená, že byli všichni vyřazeni.

Thomas Chivankara A Lucas Masopost Přišli zranění, zatímco lajky Martin Vítek, Václav Černý A Alex Krall Všichni byli vypuštěni.

Arménie měla tři pozdní stažení kvůli zranění Ogochukwu Ewo, Hovhannes Hambardzomian A Nair Technizian Všichni se před střetem s Kosovem stáhli.

Artak Dashian A zkušený Taron Voskanian Oba jsou také momentálně na vedlejší koleji, zatímco… Tigran Parseghyan Byl vynechán, přestože je v současnosti jedním z nejvýraznějších arménských hráčů.

Frontová linie návštěvníků byla výrazně posílena díky výběru národů narozených v zahraničí, které budou reprezentovat Arménii Lucas Zelarayan, Grant Leon Ranos A Norberto Priasco Vše připraveno ke spuštění.

Základní sestava české reprezentace:

Stanic. Dodera, Holz, Zima, Zelený; Souček, Craigie; Linger, Barák, Hložek; šek

Možná sestava Arménie:

Kankarevič. K Hovhannisyan, Andrey Kalesir, Haroyan, G Harutyunyan; H Harutyunyan, Bichakhchyan, Spertsyan; Priasco, Ranos, Zelarayan

Říkáme: Češi 4:0 Arménie

Arménie je zranitelná vysokou porážkou, a pokud se Češi dokážou vrátit ke stylu, který mají s tolika útočným talentem, může to být jednostranná záležitost.

