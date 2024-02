Jak konečně uklidit šatník

Za zavřenými dveřmi mého šatníku se skrývá svět možností. Dejte mi pár hodin na to, abych to uklidil, a možná se ze mě konečně stane někdo s úhledným, sladěným šatníkem místo někoho, kdo nosí čtyři různé černé svetry s rolákem, které nenávidím ze čtyř různých důvodů.

Vím, že očista může mít skutečnou hodnotu. Mít lepší a méně možností usnadňuje oblékání a možnost vidět, co již vlastníte, znamená, že je méně pravděpodobné, že překoupíte. Hledejte také Ona navrhuje Nepřeplněné obytné prostory mohou snížit stres.

Existují však boty, které miluji i přes bolest, kterou způsobují, kancelářské oblečení, kterého jsem se držela, i když jsem čtyři roky pracovala z domova, a drahé, nepraktické šaty, o kterých mohu jen předpokládat, že jsem je koupil někde pryč. . Hypnotický trans.

Úklid vašeho šatníku může být emocionálně nabitý, říká KC Davis, licencovaný terapeut a autor knihy Jak udržovat dům, když se topí: jemný přístup k úklidu a organizaci. Člověk, který vyrostl s nedostatkem, se může obávat, že se něčeho zbaví pro případ, že by to později potřeboval. Pro někoho, jehož tělo se změnilo, může být obtížné zbavit se velikosti, kterou už nikdy neoblékne. Ale bez ohledu na to, jak provinile nebo vystresovaní se kvůli něčemu cítíte, „není důvod to ukládat do skříně, pokud to opravdu nenosíte,“ řekla.