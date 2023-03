Hokej měl jednou své chvíle v Ohtani-Trout. Nechal jsem je vyprázdnit

No, to je rozhodně vývoj. Baseball dává hokeji lekci, jak vytvořit smysluplnou mezinárodní soutěž.

Dá vám to pochopit, jak špatně Bettman v NHL řídil mezinárodní hokejový profil. Ze čtyř hlavních severoamerických týmových sportů – hokeje, fotbalu, baseballu a basketbalu – to byla hra na ledě, která po dlouhou dobu nejlépe chápala úžasné možnosti globální konkurence.

To dalo hokeji spoustu mimořádných vzpomínek, o kterých si ostatní sporty mohly nechat jen zdát, včetně Summit Series 1972, Miracle on Ice v roce 1980 a zlaté chvíle Sidneyho Crosbyho v zápase Kanady proti USA v roce 2010. Hokej a juniorský hokej přispěly k hokeji . Přijměte mezinárodní hru a pokračujte v ní.

Ale někde na cestě, nejspíš po zapomenutém hokejovém turnaji na olympijských hrách v Soči v roce 2014, zájem majitelů NHL získat talenty pro tyto hlavní ligy. Týmy cítily, že nemají dost posílat své hráče pryč z domova uprostřed sezóny NHL. Televizní hodnocení nebylo tak vzrušující, zejména v určitých časových pásmech.

Komisař Gary Bateman se přestěhoval do nebe a na zem, aby se dostal do NHL olympiáda v roce 1998, ale jeho tón se po roce 2014 dramaticky změnil. V roce 2018 se zdálo, že majitelé NHL hledali výmluvu, proč nejít do Jižní Koreje, a nakonec spor o cestovní náklady a pojištění umožnil Bettmanovi odstoupit ze zápasů. Už ne NHL.

Zároveň ztratila půdu pod nohama i mezinárodní soutěž ligy vedená společně s Hráčskou asociací NHL, známá jako Světový pohár v hokeji. To běželo v roce 2004, pak v roce 2016 se smíšenými recenzemi a od té doby se nezobrazuje. Jiné problémy, zejména COVID, expanze, jednotná reklama a kolektivní vyjednávání, měly přednost.

Zatímco NHL ztrácela zájem, baseball pokračoval ve vývoji konceptu World Baseball Classic. V úterý večer v Miami se všechna tato snaha vyplatila v klasickém zúčtování mezi japonským nadhazovačem Shohei Ohtanim a americkým záložníkem Mikem Trottem – jeho spoluhráči z Angels v pravidelné sezóně –, které zajistilo mistrovství v roce 2023. Ohtani trefil Pstruha, čímž dal Japonsku titul a vytvořil skvělou okamžik pro baseball na trhu pro nadcházející roky.

Turnaj otřásl všemi předchozími televizními návštěvníky a osobnostmi a nechal hokejisty přemýšlet, proč jim byla taková příležitost tak dlouho odpírána.

„To je to, o co v hokeji žádáme už dlouho, že? Nejlepší z nejlepších,“ řekla ve středu hvězda Edmontonu Oilers Connor McDavid. „Všichni mluví o baseballu – vidíte Ohtani vs. Trout – a to je hokej byl nezvěstný téměř deset let. Čas je nyní.“

Kanadští hokejoví fanoušci mohou rychle získat nezapomenutelné okamžiky v mezinárodní hře, ať už jde o gól Paula Hendersona v roce 1972, přihrávku Wayna Gretzkého Mario Lemieuxovi k vítězství na Kanadském poháru v roce 1987 nebo Crosbyho zlatý gól ve Vancouveru.

Ale to je část problému. Kanaďané mají kvůli všem těm momentům tendenci se zálibně dívat na mezinárodní hokej a teď chtějí vidět McDavida versus Auston Matthews, přičemž oba hrají za své země. A jak špatné by to mohlo být pro sport?

Tady se to začíná komplikovat. Kanada se zajímá o mezinárodní hokej většinou tehdy, když Kanada vyhraje nebo alespoň předvede dobré výkony. Finsko vs Slovensko? méně vzrušující. Vzhledem k tomu, že Rusko je po brutální invazi na Ukrajinu v roce 2022 odsunuto z mezinárodní soutěže na neurčito, množina zemí potřebných k uspořádání smysluplné akce se zmenšuje.

Pamatujte, že proto musely NHL a NHLPA vymyslet dva týmy pro mistrovství světa 2016. Kromě Kanady, USA, České republiky, Ruska, Finska a Švédska vytvořili organizátoři turnaje tým pro Evropu složený z hráči, kteří se neúčastní s jinými evropskými zeměmi, a tým „Young Guns“ U23. To podkopalo pocit, že se jedná o legitimní mezinárodní turnaj.

NHL měla v plánu uspořádat mistrovství světa příští rok v únoru, ale vyloučením Ruska z mezinárodního hokeje by všechny ruské hvězdy NHL zůstaly stranou. Takže to bylo odloženo.

Mezitím mají majitelé NHL velmi reálné obavy, zvláště když se hráči zraní při mezinárodních turnajích. Není jasné ani to, jak mistrovství světa nebo olympijské hry pomáhají k prodeji vstupenek v Dallasu, Nashvillu nebo San Jose. NHLPA, která je uprostřed získávání nového vedení, často říká, že mezinárodní hokej je prioritou. Don Fehr, odcházející prezident NHLPA, však nedokázal získat záruky pro své hráče, což vedlo k neúspěchu v roce 2018. Mezitím z 800 nebo více členů NHLPA je méně než 25 procent ovlivněno mezinárodními událostmi. Není divu, že tito hráči mají jiné priority.

Právě teď by se NHL a její hráči měli zúčastnit zimních olympijských her v roce 2026 v Itálii, ale k žádné dohodě nedošlo. Zatímco se střetnutí Ohtani-Trout dostalo na titulní stránky novin po celém světě, pro NHL se toho příliš nemění, pokud jde o rozhodování o budoucích mezinárodních plánech.

Neustále slyšíte, že fanoušci chtějí mezinárodní hokej. Dobře, víme, že hokejová média a držitelé práv ano. Ale má už většina fanoušků v lize nabobtnalé na 32 týmů zápas mezi Švédskem a Českem na prvním místě seznamu přání?

Možná kdyby NHL odvedla pro své fanoušky lepší práci při vytváření trvale vysoce kvalitních vzpomínek na mezinárodní šampionát. Ale neudělala to. Navíc se každé jaro konají mistrovství světa, která však Severoameričany jen málo zajímají.

Baseball je třeba pochválit za to, co vytvořil s WBC. Mezitím musí hokej prozkoumat, jak se dynamika desetiletí mezinárodní hry vytratila a jak ji lze znovu získat.

McDavid měl pravdu, když cítil, že je okrádán o příležitost vytvořit moment, jako to udělali Henderson, Lemieux a Crosby. Ale je to jeden hráč z jedné země. K získání NHL a jejích 32 vlastníků by bylo zapotřebí více než jednoho hráče a jedné země.

Damien Cox je bývalý dopisovatel Star Sports a přispívající sloupkař a v současné době pracuje na volné noze se sídlem v Torontu. Sledujte ho na Twitteru: @zaměstnanec

