NPD Group odhaluje „10 nejlepších odehraných her“ v 1. čtvrtletí 2022 (USA)

Nintendo sdílelo během posledních několika týdnů mnoho pozitivních zpráv o svém celosvětovém prodeji hardwaru a softwaru a nyní skupina NPD odhalila svých „10 nejlepších“ videoher hraných v prvním čtvrtletí roku 2022.

Byl to jediný první party titul na seznamu od Nintenda Animal Crossing: New Horizons. Mezi další uváděné hry patří tituly jako Maine CraftA Je to elektronická hra A Mezi námi. Zde jsou některé další podrobnosti, prostřednictvím Mat Piscatella z NPD Group:

„Zde je 10 nejlepších her hraných v prvním čtvrtletí roku 2022 v USA seřazených podle roku prvního vydání. (Zdroj: PlayerPulse NPD Group) Polovina z 10 nejlepších her tohoto desetiletí ještě nebyla vydána. Elden Ring je hodnocen 20.. Předtím to byly hry jako Rocket League, World of Warcraft a Skyrim“.

– Minecraft (2009)

– Grand Theft Auto V (2013)

– The Sims 4 (2014)

– Fortnite (2017)

– Mezi námi (2018)

– Animal Crossing: New Horizons (2020)

– Call of Duty: Warzone (2020)

– Madden NFL 22 (2021)

– Call of Duty: Vanguard (2021)

– NBA 2K22 (2021)

Podle nejnovějších finančních údajů od Nintenda je Animal Crossing: New Horizons nyní druhou nejprodávanější hrou Switch na světě – s 38,64 miliony převedených jednotek. Mario Kart 8 Deluxe je stále vepředu s 45,33 miliony kusů.

Co si myslíte o 10 nejhranějších zápasech prvního čtvrtletí roku 2022 v USA? Hráli jste některý z těchto titulů? Řekněte nám to v komentářích.