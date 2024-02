Český spoluhráč z Izraele na Eurobasketu – Israel Sports

Izrael vypadl z Mistrovství Evropy v basketbalu ve čtvrtek večer, když prohrál s Českou republikou 88:77 a ukončil tak nakonec neuspokojivé tažení pro modrobílé v Praze.

Muži Jaye Goodese byli v rozhodujícím závěrečném zápase skupiny D opět vyrovnaní, brzy zaostávali a často se museli neustále snažit smazat mezeru.

Český kapitán Vojtec Hruban sehrál v prvním poločase spolu s Tomášem Satoranským rozhodující roli, aby jejich izraelský trenér Ronen „Nino“ Ginzburg vedl v poločase 53:37.

Deni Avdija, Yam Madar, Rafi Mincu a Tomer Genat udělali ve třetí čtvrtině maximum, aby snížili náskok na Čechy na pouhých pět bodů (67-62) se zbývajícími 10 minutami, ale Hruban zasáhl několik silných střel na branku. Zavřít hru a poslat Izrael balení.

Madar v drtivé porážce zaznamenal 16 bodů, Genat přidal 15 bodů a Avdija přidal 12 bodů, osm doskoků a 11 asistencí.

Deni Avdia je vysílatelem izraelského národního basketbalového týmu a doufá, že letos v létě povede modrobílé k mezinárodnímu úspěchu. (Kredit: Jim Dedmon/USA TODAY SPORTS)

Hruban vedl český tým s 25 body, Jan Veselý přidal 16 bodů, Satoranský nastřílel 14 bodů, zahodil osm palubovek a přidal 11 asistencí.

Úvahy o ztrátě

O prohře mluvil veterán Mikel.

„Jsme také zklamaní a smutní. Takhle jsme tento týden nechtěli skončit, ale takový je basketbal. Udělali jsme nějaké chyby a zaplatili za ně a bohužel se nekvalifikujeme do dalšího kola.“

Modrobílý tým nastupoval do čtvrtečního utkání plně s vědomím, že kdo vyhraje konfrontaci, zamíří v osmifinále do Německa, zatímco druhý tým se vrátí do své země.

Rekord Izraele v závěrečných 40 minutách skupinové fáze v Praze byl 2:2 – dvěma výhrami otevřel turnaj proti Finsku v prodloužení a Nizozemsku – po kterém následovaly dvě porážky s Polskem a poté se Srbskem.

O2 Arena na předměstí byla na pokraji vyprodání s partizánským davem, což jistě hrálo roli ve prospěch hostitelů, protože zápas sledovalo jen několik stovek izraelských fanoušků na tribunách.

Izrael zahájil hru s Avdií a Madarem po boku Gala Mikela, Jay Benigniho a Romana Sorkina, zatímco Čechy vedl Satoranský, který si ošetřoval zranění kotníku, a veterán Jan.

Veselý otevřel skóre, zatímco Benigni šel dvakrát hluboko do začátku první čtvrtiny a týmové vrstvy se brzy srovnaly.

Satoranski, Hruban a Ondřej Balvín však postavili několik klíčových branek, aby zajistili České republice vedení 26:17 po prvním framu.

Hruban pokračoval v bušení do barvy a hosté zvýšili své vedení na 39:27 s 5:30 z prvního poločasu, poté zvýšili své vedení na 53:37 v poločase ve hře, která jako by Izraelcům unikala.

Ale Minko vyrazil z centra, aby zahájil třetí čtvrtinu, a pak Avdia podpořila modrobílý útok, když v polovině sloky snížila český náskok na 58:50.

Madar šel do obruče pro kýbl, Avdia perfektně přihrála Genetovi a Nimrod Levy přidal body, aby to výrazně přitvrdil, než Veselý zaznamenal obrat na základní čáře a po 30 minutách udržel vedení Čechů 67:62.

Avdija a Satoransky si na začátku čtvrtého čtvrtletí vyměnili trojky. Domácí se pak střelecky dočkali, když Veselý přidal skokan a Hruban trefil rohový kop a nevyvážený skokan do klíče a posunul vedení Čechů na 77:65, když do konce základní hrací doby zbývalo 7:10.

Izrael si udržoval věci zajímavé až do závěrečných dvou minut, kdy se Avdia snažila přimět tým, aby se vrátil silný, ale Hruban byl tento večer na Izrael příliš, když dovedl Česko k vítězství a rozehrál modrobílý set. .

Uplakaný Goodes také mluvil o ohromující porážce, zvláště po tak pozitivním začátku sezóny.

„Turnaj jsme zahájili dvěma skvělými vítězstvími nad Finskem a Nizozemskem a věděli jsme, že když porazíme Polsko, kvalifikujeme se. Srbsko je Srbsko, pak proti hostitelské zemi České republice jsme nezačali hrát dobře v obraně. Kdybychom měli Hráli jsme jako ve druhém poločase, mohli jsme vyhrát.“