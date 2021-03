Počkejte, GameStop nyní prodává grafické karty Nvidia?

GameStop již nějakou dobu prodává herní počítače, včetně herních notebooků, monitorů, sluchátek, myší a reproduktorů, ale v Post-kamenná éra Vypadá to, že chce také část obchodních a desktopových komponent Best Buy od Newegg. A co je nejdůležitější, společnost začala prodávat grafické karty řady Nvidia RTX 3000 – „prodejem“ mám na mysli zapojení do stejného druhu výpisů, které tam sotva jsou, blikají a fungují jako jakýkoli jiný dodavatel GPU.

Jako počítačové hry ZprávyV tomto týdnu společnost GameStop provedla celé své týdenní kruhové oznámení, které se točí kolem počítačových her, včetně několika GPU, základních desek, napájecího zdroje a pouzdra:

Ve skutečnosti však GameStop prodával tyto GPU několik dní, téměř v okamžiku, kdy se vyprodaly. Nejprve se začal prodávat. Soudě podle odpovědí na tweety GameStop, to byla obvyklá reakce:

Nejlepší ze všeho je, že v současné době jsou komponenty PC pro GameStop dvě základní desky.

Je těžké vinit GameStop z prodeje komponent, ať už je to zábavný javascript nebo ne – Ceny ulic GPU Nvidia a AMD jsou zcela mimo kontrolu, Prodává se za hodnotu 2x-3x. Nechápu, proč by se GameStop mohl obtěžovat při nedostatku. Možná to může vylepšit vaše staré grafické karty Tovární doplňování? Dokonce Staré karty jsou velmi žádané právě teď.