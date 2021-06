Babylon’s Fall od PlatinumGames je nyní živou servisní hrou

Tři roky poté, co to bylo oznámenoA pád Babylonu Máte nový trailer a více podrobností než kdykoli předtím Square Enix E3 2021 se koná v neděli. Mezi těmito detaily je podle vývojáře PlatinumGames skutečnost, že hra je vyvíjena a plánována jako živá servisní hra.

Ve stručné zprávě pro vývojáře po upoutávce E3, členové pád BabylonuVývojový tým hry vysvětlil, že hra bude po vydání dostávat aktualizace, které budou obsahovat nový obsah. Podle popisu upoutávky ke hře na YouTube bude tento obsah obsahovat „Herní režimy“ a bude vydán zdarma.

Vývojáři také vysvětlili, že hru bude možné hrát pro jednoho hráče, ale také umožní hráčům připojit se ke skupinám čtyř hráčů, aby dokončili dungeony – což je potenciální nastavení pro nový obsah. -op bude omezen na dungeony, nebo pokud bude k dispozici i ve zbytku hry.

Mimo nově ohlášené živé položky služby pád Babylonu Stejně jako to, co ukázaly Square Enix a PlatinumGames dříve. Je to stále RPG se silným důrazem na hack-and-slash boj a stále se odehrává v zářícím městě New Babylon, kde se zdá, že spojuje fantazii a vysoké biblické prvky.

Tento nový trailer také potvrdil, že hra přichází PlayStation 5, kromě dříve oznámených platforem pro Playstation 4 A počítač. Jedna věc, kterou hra bohužel nemá, je datum vydání, ačkoli do beta verze se můžete zaregistrovat na الإصدار Oficiální web hry.