Zubař objevil lidskou čelist uvízlou v dlaždicích v domě jeho rodičů

Tento objev upoutal pozornost mezinárodního týmu vědců

Při prohlídce nově zrekonstruovaného evropského domu svých rodičů zubař objeví něco znepokojivého. Ve vápencových dlaždicích podél chodby vedoucí na balkon bylo něco, co vypadalo jako lidská čelist. Dlaždice byla rozříznuta diagonálně a odhalila průřez několika zuby. Zubař, který si nebyl jistý správným postupem, se obrátil na Reddit, kde tento objev podnítil vlnu online zájmu, od nadšené zvědavosti až po naprosté znechucení.

Objev upoutal pozornost mezinárodního týmu vědců, kteří touží prozkoumat fosilii. Věří, že by mohl patřit vyhynulému lidskému předchůdci.

„Pokud se ukáže, že je to fosilie hominina, což věřím, že ano, mělo by být prostudováno a umístěno do muzea,“ říká John Kappelman, profesor antropologie na Texaské univerzitě v Austinu, který se specializuje na původ a evoluci. homininů a homininů. , uvedl v e-mailu.

Travertin, typ vápence běžně používaný ve stavebnictví kvůli jeho estetické přitažlivosti a dlouhé životnosti, se často tvoří v blízkosti minerálních pramenů a může obsahovat zkamenělé pozůstatky minulého života. Zatímco zkameněliny rostlin, řasy a dokonce i zvířata, jako jsou nosorožci a žirafy, se někdy nacházejí ve vápenci, lidské pozůstatky jsou výjimečně vzácné, poznamenává lidský paleontolog John Hawkes z University of Wisconsin. Forbes zmíněno.

V příspěvku s názvem „Kolik neandertálských koupelen je na dvoře? Dr. Hawkes zdůrazňuje neobvyklou povahu tohoto konkrétního objevu.

„Očekávám, že v příběhu této čelisti bude mnoho zvratů,“ napsal Hawks. „S některými zachovanými zuby a množstvím okolních hornin očekávám, že se specialisté budou moci dozvědět hodně o životě tohoto jedince a o tom, kdy žil.“

Evropský zubař, který se specializuje na zubní implantáty, řekl Forbesu, že okamžitě věděl, že se nedíval jen na přirozené variace v kamenných vzorech kamenných dlaždic, když viděl, jak na něj hledí několik zubů.

„Z pohledu mého zubaře jsem nepochyboval, že je to nějaký druh člověka,“ řekl Forbes. „Rozložení zubů a velikost spodní čelisti je charakteristická. Šířka kůry je také specifická pro starověké lidi.“

„Nemyslím si, že je to Jimmy Hoffa,“ vtipkoval zubař v návaznosti na svůj původní příspěvek na Redditu. Své jméno ani místo pobytu rodičů prý raději neprozradil, aby chránil soukromí rodiny.

Když zubař objevil čelistní kost jako součást modernizace domu jeho rodičů, byl překvapen z jiného důvodu.

„Je velmi neobvyklé najít fosílie obratlovců v upravených vápencových dlaždicích a fosílií homininů je to 100krát více,“ řekl Kappelman. „Máme jen hrstku.“

Pan Kappelman byl součástí týmu, který pozoroval první důkazy o tuberkulóze vyleptané na 500 000 let starých lidských kosterních pozůstatcích objevených dělníky továrny v Turecku, kteří řezali vápencové dlaždice pro komerční použití. Výsledky svého výzkumu vědci zveřejnili v roce 2007 v American Journal of Physical Anthropology.