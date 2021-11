Český brankář Liverpoolu čeká na Kloppovu vůli o další post

Wiedeslav Jarros se zprávou o štěstí v telefonu od svého manažera Liverpoolu Jurgena Kloppa dospěl na největší scéně v Irsku.

V nedělním finále FA Cupu brankář útočníka Bohemians Ross Dearney v závěru prodloužení pořádně zastavil.

Nemusel nic šetřit, protože dva, které Bohemians minuli, do cíle nedosáhli, ale vypůjčovatel trval na tom, že snažení Direce Wilsona bylo odpískáno mimo jeho tyč.

Jeho manažer Saints Stephen O’Donnell byl ve svých 20 letech oslavován jako jeden z nejlepších brankářů, víc, než viděl jako spoluhráč na hostování v Palkirku Caspara Schmeichela.

Před ním na Anfieldu je řada kolegů obránců, především Kayomhin Kelleher, rodák z Corku.

Co bude dělat po odchodu z funkce, není v tuto chvíli známo.

„Co se stane, až se otevře lednové přestupové okno, je stále ve vzduchu,“ přiznává český stoper do 21 let, který svůj tým podepsal do svého zářivého finálového dresu o trofej.

„Užil jsem si tlak, který máte z hraní před tak velkým publikem. Myslím, že mě to motivovalo.

„Během této sezony jsem se učil základy mužského fotbalu: jak řídit hru, kdy jít dlouho, kdy zkrátit, kdy zpomalit. Vyhrál jsem také svou první seniorskou trofej.

Jarros si při výhře nad Cork City ve druhém kole zachránil dva bodové kopy a dále se připravil tím, že si na stranu své láhve s vodou zapsal praxi Boseových potenciálních penaltových branců.

„Viděl jsem večer předtím, než jsem dostal nápad, nějaké klipy, takže jsem rád, že čtvrtá penalta byla uzavřena,“ řekl s úsměvem.

Majitel Saints Gareth Keller se nebude plně usmívat, dokud si manažer Stephen O’Donnell a klíčoví hráči neudrží příští sezónu. Ze starších hráčů je na rok 2022 podepsán pouze Jamie Lennon.

O’Donnell je spolu s šéfem Drogheda United Timem Clancym na seznamu přání pro Dundalka, ale odchod z Inchicore bude muset zvážit svůj vztah s Louth a evropským fotbalem, který se chystá obětovat.

„Zatím nemám nic, ale chci zůstat,“ řekl Robbie Benson, jehož penaltový pohár byl zpečetěn. Líbí se mi to tady a doufám, že to bude brzy nasazeno.