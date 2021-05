Dominic Thiem vs Pablo Andujar, Angelique Kerber vs Anhelina Kalinina, novinky, aktualizace

Čtvrtý tým a šampión US Open, který nebyl nikdy poražen v prvním kole při sedmi předchozích návštěvách, minul svůj náskok ve dvou setech a prohrál 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 na 35letý Pablo Andogar. Let ze Španělska.

Tim řekl: „Ztráta po ztrátě dvou setů na nulu je pro mě velmi podivná a musím přemýšlet o tom, co se momentálně děje.“

„Všechny výstřely chyběly. Nebyly dostatečně přesné. Ne pohybuji se dostatečně dobře.

„Někdy mi bylo upuštěno [No.] Od 5 do 8 palců [ATP] Pořadí, ale takové ztráty nebyly, zejména zde [at] Roland Garros. “

Andogar uvedl, že jeho nedávné vítězství nad Rogerem Federerem v Ženevě vzrostlo.

„Pro mě je to jako legenda.“

Selhání Kerber

Když Angelique Kerberová zvítězila ve Wimbledonu 2018, byl to její třetí grandslamový úspěch za několik let a třetí hlavní turnaj v řadě, ve kterém se alespoň dostala do čtvrtfinále.

Němec se ale od té doby nedostal do čtvrtfinále, když v neděli vyřadil ukrajinskou kvalifikaci Anhelinu Kalininu a prohrál 6-2 6-4.

„Samozřejmě všechno bylo náročné, zejména v loňském roce,“ řekla Kerberová po své třetí porážce v prvním kole na grandslamových turnajích.

Zverev se vrací

Němec Alexander Zverev se vzchopil ze dvou setů, když porazil svého krajana Oscara Ottiho 3-6 3-6 6-2 6-2 6-0 a v neděli se dostal do druhého kola French Open.

Loňští finalisté US Open a finalisté Roland Garros se ve čtvrtfinále setkají dvakrát, s Rusem Romanem Sviolenem nebo Španělem Carlosem Tabernerem, oba jsou také kvalifikovaní.

Zverevovi (24) hrozilo nebezpečí, že v prvním kole bude následovat čtvrtého Tima, ale ve třetím setu našel svůj žlábek a poté závodil o vítězství.

Bylo to jeho sedmé vítězství z několika pět setů na Roland Garros.

Collinsovo první vítězství po „šokové“ bitvě

Američanka Danielle Collinsová, která se dostala do semifinále na Australian Open, odehrála svůj první zápas od března a porazila Číňanku Wang Xiu ve třech setech.

27letý pacient potřeboval operaci poté, co mu byla diagnostikována endometrióza, což je stav, kdy tkáň, která normálně pokrývá vnitřek dělohy, roste mimo ni.

Předpokládá se, že endometrióza postihuje až 10 procent žen a některé příčiny nejsou známy.

Collins, který se loni dostal do čtvrtfinále na Roland Garros, řekl: „Rozhodně představila své výzvy, ale byly trochu hrozné, jak se cítila od operace mnohem lépe.“

Úspěšné vítězství VESNINA

Elena Viznina mezi 20 nejlepšími bývalými hráčkami vyhrála své první vítězství na mistrovství WTA od května 2018 poté, co strávila čas budováním rodiny. 34letá ruská hráčka to udělala také ve velkém stylu a rozdrtila Bělorusku Olgu Govortsovou 6: 1, 6: 0.

Bylo to první semifinálové vítězství předchozího turnaje ve Wimbledonu na grandslamu od Australian Open o tři roky dříve a první na Roland Garros od roku 2017, kdy se dostal do třetího kola.

Velký útěk Kvitové

Petra Kvitová, která se dostala do semifinále v letech 2012 a 2020, zachránila mečbal a porazila belgické play off Great Menin, 6-7 (3/7), 7-6 (7-5), 6-1.

Česká jedenáctka, dvojnásobná wimbledonská šampiónka, porazila 43 vítězů, ale proti své 125. rivalce udělala 11 dvojitých faulů.

Běloruská třetí osiva Arena Sabalenka se vzpamatovala ze svého prvního antukového titulu v Madridu a porazila Chorvatku Annu Konjo 6-4, 6-3.