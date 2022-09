[Video] Co je nového ve třetí beta aktualizaci pro Galaxy S22 One UI 5.0?

navzdory existenci Zvěsti o možném zpoždění aktualizace One UI 5.0 Beta 2Se Samsungem je konec Včera večer byla spuštěna třetí beta aktualizace pro řadu Galaxy S22. Vzhledem k tomu, že jde o třetí beta aktualizaci, člověk by se přikláněl k názoru, že většinou přinese opravy chyb a drobné doplnění funkcí. Samsung však přidal několik zásadních nových funkcí.

Poslední Jedno uživatelské rozhraní 5.0 beta aktualizace Galaxy S22A Galaxy S22+a Galaxy S22 Ultra Dodává se s prošlou verzí firmwaru ZVI9. Aktualizace se zavádí v Evropě a Spojeném království a obsahuje bezpečnostní opravu ze září 2022.

Nové funkce v jednom uživatelském rozhraní 5.0 Beta 3

Nová aktualizace přináší největší redesign sekce tapet za posledních pár let. Zdá se, že Samsung se hodně inspiroval Jablko iOS 16. Dlouhým stisknutím na zamykací obrazovce můžete přímo změnit tapetu nebo upravit widgety zamykací obrazovky. Můžete vybrat jednu tapetu nebo použít sadu pozadí. Můžete také změnit zástupce na obrazovce uzamčení, přidat kontaktní informace, hodiny, datum a widget pro upozornění.

Můžete si také přizpůsobit widget hodin zamykací obrazovky pomocí šesti písem, pěti stylů a deseti přednastavených barev písma (pět plných barev a pět přechodů). Můžete si dokonce vybrat vlastní plnou barvu nebo přechod ze vzorníku barev nebo spektra. Můžete také nastavit widget hodin tak, aby se automaticky přizpůsobil barvě pozadí (tmavé nebo světlé). Chcete-li zobrazit oznámení, můžete vybrat možnost Pouze ikony nebo Ikony oznámení s podrobnostmi. Můžete dokonce upravit úroveň průhlednosti a barvu textu. K dispozici je také nový efekt hladké animace, když se telefon přepne do a z režimu Always On Display. Samsung Také kategorizoval pozadí (barvy, galerie a grafy) ve stylu iOS 16.

Samsung také upravil design uživatelského rozhraní pro proces registrace otisků prstů. Kolem oblasti registrace otisků prstů je zelený kroužek pro lepší zaostření. Paleta barev byla také použita v sekci Příběhy aplikace Galerie a celá sekce je nyní obsáhlejší. S novým softwarem můžete vypnout funkci Automatická optimalizace v aplikaci Device Care. Samsung také opravil problém s animacemi a přechody, které nyní vypadají mnohem plynuleji.

máte nainstalováno Android 13Jedna aktualizace uživatelského rozhraní 5.0 Beta 3 na vašem smartphonu řady Galaxy S22? Dejte nám vědět své myšlenky v sekci komentářů níže.

