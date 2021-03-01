Vyznamenání za druhé čtvrtletí: Střední škola Franklina D. Roosevelta Život a zábava

Hyde Park, New York Střední škola Franklina D. Roosevelta zveřejnila seznam vyznamenání pro druhé čtvrtletí.
Stupeň 12
Colby Ackley, Loujain Alghanim, Robert Anaya, Adrian Anderson, Grace Andrews, Angela Anthony, Mackenzie Armbrust, Sage Armstrong, Skyler Arnuts Wardle, Lily Babcock, Ben Baker, Scott Power, Colin Biscope, Fitzum Boone, Amelia Booth, Glenn Boucher, Alyssa Brady, Katrina Brainard, Kobe Brown, Jessica Burns, Casey Calcagno, Gianna Caprioli, Katie Ciccone, Julia Collazo, Christopher Colton, Chaz Cooke, Logan Cooper, Indira Cruz, Adam Dawson, Jaden Delauder, Nicholas DeLorenzo, Elanor DeMan, Kate Drake, Christian Faber, Christine Fakhoury, Ryanna Frantz, Spencer Fresco, Giancarlo Giamatio, Rosemary Gleeson, Josh Guarino, Zachary Holly, Rishlina Hodge, Brianna Hoffnagel, Calin Hunt, Patrick Jones, Kristen Johnson, Kylie, Jordan Kang, Na-Djama Kebobi, Alica Crowcher, Abigail Lee, Jaycee Light, Sera Lester, Alexa Liguori, Skyler Lindley, Kylie Lysella, Alexis Locke, Erin McConnell, Brian Mangaroo, Chloe Martinetti, Emily McNamara, Abigail Misedra, Gavin Mesof, Jonathan Mitchell, Brianna Mitchell, Nuria Mobley, Eileen Moore A, Daniel Morell, Alexis Nordman, Samantha O’Mara, Levi Orendi, Daniel O’Sullivan, Pamela Utino, Alyssa Palermo, Jaden Barry, trenér Patel, Clara Patton, Aiden Plant, Brandon Poplees, Donald Powlis, Evelyn Pritchard, Mikaela Qaqish , Brandon Quada Allen Quiroz Garnica, Michael Rivera, Jada Rose, Emily Ross, Emma Rowland, Connor Ryan, Zaid Sahawneh, Lauren Sanford, Bianca Schad, Kiernan Schappert Kelly Shafran Bohisic, Priyanka Singh, Olivia Skelly, Jamieson Sudin, Ryan Speer, Sophia Spears, Stanton, Piper Stevonovich, Abigail Street, Diamond Swinton, Camerin Targus, Hannah Thompson, Benjamin Trani, Jay Trevelo, Macy Katie Sarah Wayne, Sean Wilk Jr., Clifton Williams.
Stupeň 11
Rin Ansley, Dr. Andrea Ashley, Ian Berkowitz, John Birchwood, Taylor Bodo, Carter Campern, Hannah Card, Eric Carlos, Jake Cassita, Guadalupe Castellanos Lavarega, Sabrina Claire, Ryan Konev, Megan Collis, Ryan Dessari, Isabella Desmond, Patrick Dolan, Marisa Donnelly, Lucas Eckhard, Emma Elliott, Jacqueline Ellis, Mason Enckler, Scott Inst, Sama Epps, Ainsley Farrell, Gianna Phillip, Rachel Fenwick, Isabella Ferragen, Nicholas Ferrari, Ethan Frankapandeiro, Sean Goodman, Gregory Hakobian Lyon, Connor Hart, Larson Hart Hittanen, Mittian Hu, Stephan Hummel, Joshua Jackson, Haley Cavellowitz, Gretchen Kahlenberg, Jacob Kossela, Kaya Lacher, Alexander Lee, Robert Lefevre, Mackenzie Lewis, Dominic Lucarini, Leah Malattcarney, Shane McKenna, Maya Moffitt, Emma Moffett, Cora Morris , Liam Murasu, Mark Myers, Peter Neshewat, Solomon Neshewat, Anya Nicholas, May Kayla Noble, Logan Norton, Randy Odiampo, Sean O’Leary, Julia Osterholt, Molly Oseiot Evan, Cameron Ottaviani, Mia Beck, Abigail Phillips, Joshua Post, Eileen Brittak Sarah Raines, Luke Rascoe, Marielle Reyes, Jasmine Rice, Rebecca Rodriguez, Aiden Rose, Saif Saif, Trevor Samradley, Wahid Saroya, Liannon Victoria Chipsinski, Ryan Shaw, Maximilian Shawk, Matthew Steenberg, Isabel Stehley, Isaac Svenson, Lindsay Tidman Valencia Alzat, Anthony Fitch, Ashley Felano, Minnie Wade, Lorenzo Wilkins, Sierra Wayne.
Stupeň 10
Caitlin Ackley, Caitlin Amaral, Nkiru Oaka, Ella Babcock, Noah Poff, Natalie Burton, Daniel Pat, Riley Constable, Brianna Corsio, John Emmanuel III, Rosa Fabian, Samantha Vanelli, Alia Ferric, Jessica Ferric, Gabriela Vama, Mason Figuero Foreman, Caroline Javalitz, Anthony Gonzalez, Summer Gunn, Catherine Heslin, Andrea Iacchino, Baby Inite, Joel Jones, Elizabeth Gorkowski, Tyler Kheir, Gentle Master, Douglas Leitch, Sophia Lipinski, Cole Lundin, Dylan Longbard, Iuanoyuan Lu, Marisa Emily Matranga, Jack Miloson, Vivien Mendes, Josephine Molly, Jacob Mulkins, Augustine Murphy, Alexander Neshewat, Alejandra Papon, Samuel Patton, Tiana Perkins, Alexandra Pfetcher, Erica Buncosdi, Emma Rasco, Ashona Reed, Madison Relia, Joe Sampulin, Amelia Sanford, Alone Sherron, Connor Skin, Jack Suzie, Miranda Tagliamonte, Isaac Theodore, Amaya Trinidad Bautista, Emile Villano, Maria Volino, Christopher Wade, Abigail Wheeler, Lily Williams, Ciara Woods, Samuel Wu, Shani Wu, Alexa Yambrick, Juliana Zobel .
Stupeň 9
Emily Abrams, Kayla Baez, Amanda Barrett, Stephen Bauer, Emma Bodo, Sean Boyce Jr., Exitale Bravo, Owen Brink, Aiden Brown, Nathan Burger, Brian Calderon, Chloe Campern, Brandon Campbell, Sophia Canfield, Michael Capello, Sergio Caserley, James Kolaiso, Madloss Contreras, Jack Cook, Gemma Corrado, Gisrael Curtis Cruz, Michael Cech, Isabel Cech, Gabriel Dalsey, Callie Dean, Callie Delauder, Austin Degregorio, Sidney Dongo, Ryan Donnelly, Irene Drakeel, Alexandra Enckler, Christopher Everett, Aidan , Mia Ferrara, Philip Fredrickson, MacKenzie Fusaro, Emily Gomez Mendoza, Frances Gores, Joshua Grimm, Morgan Hannon, Muhammad Howula, Alex Hart, Amy Hina, Nerell Howard, Kaylene Heard, Brandon Isabel, Delaney Jarvis, Cassandra Jarvis, Mary Jimenez Cassandra Giuliano, Sherlon Jonor, Edwin Lavomme, Kylie Lockard, Riley Madison, Asera Mattox King, Michaela MacDonald, Olivia MacFarlane, Aaron Melham, Carter Nelly, Ian Nelson, Nelson Joe, Anthony Nichiwat, Nolan’s Land, Andrew Parker, Calega N Baillish, Christopher Percubo, Andrew Blunt, Sanad Qaqish, Ella Rose, Kahlila Ross, Noah Russeller, Gavin Seidel, Caitlin Serrano Meza, William Slater, Alicia Smith, Griffin Stayley, Julius Stratton, Ryan Talbot, Austin Terhune, Nicolo Teralaforo, Giselle Traver, Bradley Tuttle, Ginalia Waddell, Trevor Whitaker, Akira Williams, Bella Winkler, Shinlin Wu.