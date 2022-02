Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzývá cizince, aby se připojili k „mezinárodní brigádě“ v boji proti Rusku | světové zprávy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli vyzval cizince, aby navštívili ukrajinská velvyslanectví ve svých zemích a zaregistrovali se do „mezinárodní brigády“ dobrovolníků, kteří by se zapojili do probíhajícího boje proti invazi ruské armády.

„Všichni cizinci, kteří se chtějí připojit k odporu proti ruským okupantům a chránit globální bezpečnost, jsou pozváni ukrajinským vedením, aby přišli do našeho státu a vstoupili do řad regionálních obranných sil,“ řekl Zelenskyj.

Prezident řekl, že s cizinci se vytváří „samostatná jednotka“ a nazývá se Mezinárodní brigáda regionální obrany Ukrajiny. Řekl, že vstup do jednotky by byl „zásadním důkazem“ podpory Ukrajiny.

Zelenskyj poznamenal, že Ukrajinci jsou dost odvážní na to, aby bojovali s Ruskem, a uvedl, že současný konflikt není jen ruskou invazí na Ukrajinu, ale „začátkem války proti Evropě“, uvádí AFP.

Komik, který se stal vyšším vůdcem, řekl, že cizinci, kteří mají zájem o zapojení do ukrajinské války, mohou kontaktovat vojenského atašé na nejbližší ukrajinské ambasádě. Prohlášení ukrajinského prezidenta přichází poté, co dříve vyzval cizince s bojovými zkušenostmi, aby pomohli bránit jeho zemi před ruskou invazí.

Ruská vojenská operace na Ukrajině vstoupila v neděli do čtvrtého dne se zprávami o kruté bitvě, která se odehrává v řadě velkých měst této východoevropské země. Podle posledních aktualizací ukrajinští vojáci po několika hodinách bojů znovu dobyli Charkov – druhé největší město v zemi – od ruských sil.

Evropská unie a Západ uvalily několik sankcí proti Rusku, včetně zákazu některých bank z globálního platebního systému SWIFT. Sankce, které začaly krátce poté, co ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek nařídil na Ukrajině rozsáhlou vojenskou operaci, kterou odmítá nazývat „válkou“, mají za cíl ochromit ekonomiku země.

Několik evropských zemí, včetně Portugalska, Řecka, České republiky, Nizozemska a Spojených států, také posílá zbraně na Ukrajinu v její válce proti Kremlu.

Putin mezitím nařídil ruským jaderným odstrašujícím silám, aby je uvedly do nejvyšší pohotovosti. Tento krok byl reakcí na „nepřátelské“ kroky proti Moskvě. O několik hodin později Ukrajina uvedla, že je připravena vést rozhovory s Ruskem podél běloruské hranice.

Chaos na Ukrajině vedl k masivnímu přílivu uprchlíků do sousedních zemí. Organizace spojených národů v neděli uvedla, že od invaze z Ukrajiny uprchlo 368 000 lidí. Na vizuálech, které zveřejnila AFP, jsou na nádražích vidět dlouhé fronty. Německo oznámilo bezplatné jízdy vlakem pro ukrajinské uprchlíky cestující do země z Polska.