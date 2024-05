Ztratili jste své kouzlo Aurora? Polární záře budou pravděpodobně znovu vidět a NASA tento týden potvrzuje novou sluneční bouři

Dny poté, co Zemi zasáhla silná geomagnetická bouře, zvažují vesmírní vědci možnost další bouře tento týden. Podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) existuje 60% šance, že další sluneční bouře zasáhne Zemi v úterý nebo dokonce ve středu (nižší šance). Nové předpovědi zvýšily možnost vidět více polární záře v různých částech světa.

Intenzita slunečních bouří se měří na stupnici G neboli geomagnetické bouřce. Tato stupnice se pohybuje od G1 do G5, přičemž každá úroveň představuje různé úrovně geomagnetické aktivity. Například bouře G1 by mohla způsobit menší výkyvy v energetických sítích, zatímco bouře G5 by mohla vést k rozsáhlým výpadkům elektřiny a výpadkům satelitní komunikace.