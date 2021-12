Jak je Země připravena na případnou srážku asteroidu?

Na rozdíl od toho, co jste možná četli, asteroid Apophis nezničí Zemi 13. dubna 2029. Ani Bennu, 1/3 míle široká hromada vesmírného odpadu, nás nezasáhne 24. září 2182. Každý děsivý příběh, který varuje před blížící se nebeská srážka je jen příběh. Přitom je nevyhnutelné mít takový účinek To se nakonec stane Když k tomu dojde, událost může způsobit rozsáhlé požární bouře, tsunami a vymírání.

Toto je paradox asteroidů, vysvětluje Amy Mainzerová, expertka na planetární obranu z Lunární a planetární laboratoře Arizonské univerzity: Pravděpodobnost velkého dopadu v kterémkoli roce je malá, ale potenciální důsledky jsou obrovské. Další matoucí věci, čím menší je účinek, tím je pravděpodobnější, že k němu dojde, a tím obtížnější je předvídat. Všechny tyto proměnné velmi ztěžují vědcům, jako je Mainzer, smysluplně vyhodnotit nebezpečí asteroidů a poté toto nebezpečí sdělit veřejnosti. „Nemusíte docházet a kupovat pojištění asteroidů,“ říká. „Ale ani ty nechceš ten problém úplně ignorovat.“

Mainzerová o těchto otázkách v poslední době hodně přemýšlela ve své roli vědecké poradkyně nehledejte!A Nový film režírovaný Adamem McKayem (Vice, The Big Short, Anchor Man). Temná satira zobrazuje chaotickou a matoucí globální reakci na zprávu, že kometa je na kolizním kurzu s naší planetou. (Komety a asteroidy představují podobná rizika, ale filmaři si pro své větší drama vybrali kometu.) Špejle filmu překvapivě uvěřitelným způsobem deformují mocnou lidskou touhu nevěřit v neviditelná nebezpečí, dokud nepadnou přímo na nás.

Mackayho narození nehledejte! Jako metafora pro změnu klimatu také doslova zobrazuje problémy s objevem asteroidů, které Mainzer strávila svou kariéru tím, že se snažila vyřešit. „První věc, kterou chci lidem říct, je, že nic nevíme.“ Cokoliv Tohle je na cestě ke koliznímu kurzu. Tohle je sci-fi film, říká.

Úplné odhalení je součástí toho, jak funguje vesmírná věda. Centrum pro studium objektů v blízkosti Země (NEO) v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA používá program simulace oběžné dráhy tzv. Druhý strážce K posouzení nebezpečí, které představuje jakýkoli nový asteroid. Za méně než hodinu dokáže vypočítat pravděpodobnost, že objekt bude zasažen přesně během příštích 100 let – až na 1 ku 10 milionům kousků. Výsledek Databáze Lze k němu přistupovat otevřeně. Sami vidíte, že neexistují žádné velké předměty, které by měly nějaký velký potenciál přistát nám na hlavě během lidského života.

Toto ujištění však přichází s velkým varováním, protože současné průzkumy asteroidů ještě zdaleka nejsou dokončeny. Mainzer jako hlavní vyšetřovatel pracuje na nápravě Nové cesty, infračervený vesmírný dalekohled NASA, který nyní skenuje oblohu a hledá dříve neznámé vesmírné kameny. Už léta vedou lovci asteroidů kampaň za moderního nástupce, který by misi dokončil. Loni v červnu NASA oficiálně schválila mnohem silnější NEO. Geodet, přičemž Mainzer si zopakoval svou roli hlavního prostoru. „Naše cílové datum na startovací rampě je 26. března 2026,“ stojí v něm.

V polovině 30. let 20. století by měl NEO Surveyor detekovat 90 procent potenciálně nebezpečného asteroidu o průměru přes 140 metrů (460 stop); Astronomové se zaměřují na tuto paušální částku, protože takové objekty jsou dostatečně malé, aby proklouzly současnými průzkumy, ale dostatečně velké, aby způsobily významné regionální škody. U větších asteroidů, které jsou schopny způsobit globální destrukci na Zemi, by se pokrytí mělo blížit 100 %. Zapojte všechny ty nově objevené asteroidy do Sentry II a budeme mít téměř kompletní databázi všech hlavních objektů, které by mohly v příštím století ohrozit naši planetu. To by byl obrovský krok za to, kde jsme nyní.

simulace efektů

Vědci dnes čelí vlastnímu paradoxu asteroidů. Neexistuje žádný objektivní vzorec, který by stanovil úroveň rizika, která vyžaduje akci, ani to, jaká akce je žádoucí. Důležitou součástí řešení tohoto paradoxu je složitý a nezajímavý proces analýzy: Pokud průzkum NEO nebo jiného asteroidu odhalí potenciálně nebezpečný objekt, vědci potřebují analyzovat spoustu dat, aby přesně zjistili, jak velký a nebezpečný je. objekt. A musí tu práci udělat co nejrychleji, abychom měli maximum času na přípravu odpovědi.

K doladění procesu NASA sponzorovala sérii simulací planetární obrany, ve kterých vědci předstírají, že objevili nový Zemi ohrožující asteroid. A Cvičení 2021, kterou loni na jaře koordinoval Vishnu Reddy na univerzitě v Arizoně, si představil asteroid podobný Apophisu skutečně na kolizním kurzu s námi, a pak se účastníci pokusili pochopit, co se děje. Simulace vyvrcholila v České republice smrtícím efektem a bylo dost děsivé, že web a související tiskové zprávy byly pošpiněny „cvičebními“ a „smyšlenými“ varováními.

Lidé se zaměřují na armagedonský heroický styl vyslání mise k rozbití asteroidu na kousky, „ale pokud nemáte analytické nástroje, je to všechno diskutabilní,“ říká Mainzer. „Díváte se na situaci, kdy jediná věc, kterou můžete udělat, je dostat lidi z cesty? Nebo máte dostatečnou flexibilitu ke zmírnění rizik?“

tabulka vychýlení asteroidů

Naštěstí globální vesmírné agentury zvyšují své úsilí, aby zjistily, jak udržet nebezpečný asteroid z cesty. Příští rok NASA DART – kosmická loď (Double Asteroid Redirection Test) Zasáhne 500 stop (16 m) asteroid zvaný Demorphos, první test vychýlení asteroidu. Přibližně za čtyři roky se bude kosmická loď Hera Evropské kosmické agentury otřásat, aby pečlivě studovala účinek DART na Dimorphos. Společné mise výrazně zlepší naše znalosti o tom, jak vypadají asteroidy zevnitř a co je potřeba k tomu, aby se nebezpečné asteroidy nedostaly do cesty.

Do té doby samotné riskování zůstává kluzkým konceptem, který pro vědce často znamená něco zcela jiného než pro veřejnost. Toto oddělení je téma nehledejte! Podrobně zkoumá kousání. Bude veřejnost v reálném světě důvěřovat doporučením vědců k zásahu proti nebezpečnému asteroidu, i když jsou vypočítaná rizika nízká a mise s přechylováním stojí miliardy dolarů? Mainzer se obává překážek, které vytvářejí vědecké termíny; Mackay poukazuje na mnoho lidí, kteří odmítají odbornou analýzu pandemie a změny klimatu, a to i tváří v tvář událostem, které se odehrávají všude.

Na druhou stranu, online nástěnky a fóra jako Quora jsou plné otázek od lidí, kteří mají podezření, že vědci odhalí Zemi ohrožující objekt, pokud ho najdou. Mainzer se té vyhlídce smutně směje. „Většina vědců, které jsem předtím potkala, je výzvou přimět je, aby přestali mluvit,“ říká. Problém je v tom, že vědci nám říkají věci, které možná nechceme slyšet. Ale potřebujeme je slyšet.“